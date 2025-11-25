Corona de Adviento 2025: ideas y pasos para crearla fácilmente en casa

Se acerca el tiempo de Adviento, un período de preparación y anticipación que conduce a la Navidad y abarca los cuatro domingos anteriores al 25 de diciembre. Cada semana de esta temporada se centra en temas como la esperanza, la paz, la alegría y el amor.

Por esta razón, según la tradición católica, es considerado un tiempo que ayuda a preparar los corazones y mentes para la celebración de la Navidad.

En este contexto, la corona de Adviento toma un significado especial en la temporada de preparación para Navidad. Este arreglo circular con ramas verdes y cuatro velas simboliza la espera, la esperanza y la luz que se avecina con el nacimiento de Jesús.

Ideas creativas para hacer una corona de Adviento

Materiales básicos

Para fabricar una corona tradicional se requieren:

Base circular (espuma floral, alambre o cartón)

Ramas verdes: pino o hierbas aromáticas como romero o lavanda.

Cuatro velas (tres moradas y una rosa, o en algunos casos blancas, según las preferencias o creencias)

Alambre floral o cinta para fijar el follaje.

Adornos opcionales, como piñas, listones o esferas decorativas.

La corona de Adviento es una parte fundamental dentro de esta creencia. | Foto: Getty Images

Pasos para montar la corona

Según diferentes ideas compartidas en redes sociales y sitios web como Mercy Home, el ensamblaje puede realizarse en cinco pasos sencillos:

Preparar la base y el espacio de trabajo: para ello, se deben organizar todos los materiales sobre una superficie amplia.

para ello, se deben organizar todos los materiales sobre una superficie amplia. Crear la capa principal de follaje: en este paso primero se deben cortar las ramas en trozos de entre 18 y 25 centímetros, y unirlas al aro base con alambre, superponiéndolas para lograr volumen.

en este paso primero se deben cortar las ramas en trozos de entre 18 y 25 centímetros, y unirlas al aro base con alambre, superponiéndolas para lograr volumen. El siguiente paso es poner los adornos decorativos: colocar piñas, bayas, cintas u otros elementos según el estilo de cada persona o creador de la corona.

colocar piñas, bayas, cintas u otros elementos según el estilo de cada persona o creador de la corona. Colocar las velas: la idea es distribuirlas equitativamente y asegúralas bien en soportes o portavelas.

la idea es distribuirlas equitativamente y asegúralas bien en soportes o portavelas. Revisar y ajusta: para terminar siempre es bueno analizar el diseño desde distintos ángulos y arreglar los detalles como espacios vacíos o desequilibrios.

Opciones con materiales reciclados

Para quienes prefieren una versión más ecológica o económica, es posible usar materiales reciclados como un aro de cartón, botellas plásticas para los portavelas y ramas artificiales o naturales para cubrir la base. Luego, es importante dejar volar la creatividad y la imaginación para ponerse manos a la obra.

Ideas creativas para personalizarla

Para darle un toque original a la corona, se pueden agregar velas aromáticas (como canela o abeto) para combinar vista y olfato en la celebración.