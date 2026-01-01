Baloto

Número ganador del Baloto este 31 de diciembre de 2025: resultado del acumulado de fin de año

El sorteo de cierre de año del Baloto mantuvo la expectativa por el destino de un millonario acumulado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
1 de enero de 2026, 11:05 a. m.
El último miércoles de 2025 dejó definida la combinación ganadora del Baloto.
El último miércoles de 2025 dejó definida la combinación ganadora del Baloto. Foto: Baloto / Getty

El Baloto cerró el año con uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. Este miércoles 31 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo número 2599, correspondiente a uno de los días habituales de juego —lunes, miércoles y sábados—, con un acumulado millonario que marcó el fin de año.

El resultado del Baloto del 31 de diciembre de 2025

En el sorteo de este miércoles, el premio mayor del Baloto estuvo en juego por un acumulado de 14.400 millones de pesos.

El resultado oficial fue el siguiente:

  • Número ganador: 22 - 24 - 27 - 37 - 40
  • Súper balota: 08
  • Premio mayor: 14.400 millones de pesos

Baloto Revancha: el otro gran acumulado de fin de año

De manera paralela, la modalidad Baloto Revancha también tuvo un sorteo clave este 31 de diciembre de 2025, con un acumulado de 11.700 millones de pesos, una cifra que aumentó la expectativa entre los participantes.

Loterías

Número ganador de la Lotería del Meta, el 31 de diciembre de 2025: repase el último sorteo del año

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 31 de diciembre de 2025, último sorteo 4829

Loterías

¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del jueves, 31 de diciembre

Loterías

¿Apostó a la Lotería de Bogotá?: Conozca si es el nuevo millonario del año, sorteo del 31 de diciembre de 2025

Loterías

Premio millonario para acabar el año: resultado de la lotería Super Astro Sol el 31 de diciembre

Loterías

Sinuano Día y Noche hoy, 31 de diciembre: descubra si fue uno de los ganadores del último sorteo de este 2025

Loterías

¿Es ganador en Año Nuevo? Números afortunados de la Lotería Chontico este 31 de diciembre en el sorteo 8296

Loterías

Resultado del Baloto, lunes 29 de diciembre: descubra si se convirtió en el nuevo millonario de fin de año

Loterías

Ganador del Baloto navideño: número afortunado del sorteo del 24 de diciembre de 2025

Loterías

Resultado del Baloto y Revancha: combinaciones ganadoras del lunes 22 de diciembre de 2025

  • Número ganador: 09 - 13 - 19 - 41 - 43
  • Súper balota: 16
  • Premio mayor: 11.700 millones de pesos
La expectativa por el resultado del Baloto acompañó las reuniones familiares de este 24 de diciembre.
El Baloto realizó su sorteo de este miércoles 24 de diciembre en una jornada marcada por la celebración de la Navidad. Foto: Getty Images / Baloto / X - @Baloto_Colombia

Números de los últimos sorteos del Baloto

Antes del sorteo 2599, estos fueron los tres resultados más recientes del Baloto, todos con súper balota incluida:

  • 29 de diciembre de 2025: 08 - 17 - 21 - 36 - 39 | Súper balota: 15
  • 27 de diciembre de 2025: 05 - 17 - 18 - 32 - 41 | Súper balota: 06
  • 24 de diciembre de 2025: 08 - 09 - 15 - 23 - 35 | Súper balota: 15

Estas combinaciones marcaron la recta final del juego antes del esperado sorteo de fin de año.

Resultados recientes del Baloto Revancha

En cuanto al Baloto Revancha, los últimos tres sorteos previos al 31 de diciembre arrojaron las siguientes combinaciones:

  • 29 de diciembre de 2025: 11 - 15 - 23 - 36 - 42 | Súper balota: 08
  • 27 de diciembre de 2025: 04 - 15 - 22 - 35 - 41 | Súper balota: 03
  • 24 de diciembre de 2025: 14 - 18 - 27 - 34 - 40 | Súper balota: 07

Más de Loterías

Millones de pesos estuvieron en juego en el sorteo 2599 del Baloto.

Número ganador del Baloto este 31 de diciembre de 2025: resultado del acumulado de fin de año

Lotería del Meta - 31 de diciembre de 2025.

Número ganador de la Lotería del Meta, el 31 de diciembre de 2025: repase el último sorteo del año

Lotería del Valle

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 31 de diciembre de 2025, último sorteo 4829

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del jueves, 31 de diciembre

La última jornada del año estuvo acompañada por la revisión masiva de billetes en todo el país.

¿Apostó a la Lotería de Bogotá?: Conozca si es el nuevo millonario del año, sorteo del 31 de diciembre de 2025

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

Premio millonario para acabar el año: resultado de la lotería Super Astro Sol el 31 de diciembre

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche hoy, 31 de diciembre: descubra si fue uno de los ganadores del último sorteo de este 2025

Chontico Día y Noche

¿Es ganador en Año Nuevo? Números afortunados de la Lotería Chontico este 31 de diciembre en el sorteo 8296

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de octubre.

Consulte aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 31 de diciembre

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde

La Antioqueñita día y tarde del último día del año: resultados de este miércoles 31 de diciembre de 2025

Noticias Destacadas