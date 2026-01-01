Número ganador del Baloto este 31 de diciembre de 2025: resultado del acumulado de fin de año

El Baloto cerró el año con uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. Este miércoles 31 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo número 2599, correspondiente a uno de los días habituales de juego —lunes, miércoles y sábados—, con un acumulado millonario que marcó el fin de año.

El resultado del Baloto del 31 de diciembre de 2025

En el sorteo de este miércoles, el premio mayor del Baloto estuvo en juego por un acumulado de 14.400 millones de pesos.

El resultado oficial fue el siguiente:

Número ganador: 22 - 24 - 27 - 37 - 40

22 - 24 - 27 - 37 - 40 Súper balota: 08

08 Premio mayor: 14.400 millones de pesos

Baloto Revancha: el otro gran acumulado de fin de año

De manera paralela, la modalidad Baloto Revancha también tuvo un sorteo clave este 31 de diciembre de 2025, con un acumulado de 11.700 millones de pesos, una cifra que aumentó la expectativa entre los participantes.

Número ganador: 09 - 13 - 19 - 41 - 43

09 - 13 - 19 - 41 - 43 Súper balota: 16

16 Premio mayor: 11.700 millones de pesos

El Baloto realizó su sorteo de este miércoles 24 de diciembre en una jornada marcada por la celebración de la Navidad. Foto: Getty Images / Baloto / X - @Baloto_Colombia

Números de los últimos sorteos del Baloto

Antes del sorteo 2599, estos fueron los tres resultados más recientes del Baloto, todos con súper balota incluida:

29 de diciembre de 2025: 08 - 17 - 21 - 36 - 39 | Súper balota: 15

08 - 17 - 21 - 36 - 39 | Súper balota: 15 27 de diciembre de 2025: 05 - 17 - 18 - 32 - 41 | Súper balota: 06

05 - 17 - 18 - 32 - 41 | Súper balota: 06 24 de diciembre de 2025: 08 - 09 - 15 - 23 - 35 | Súper balota: 15

Estas combinaciones marcaron la recta final del juego antes del esperado sorteo de fin de año.

Resultados recientes del Baloto Revancha

En cuanto al Baloto Revancha, los últimos tres sorteos previos al 31 de diciembre arrojaron las siguientes combinaciones: