¿La suerte estuvo de su lado? Estos son los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 11 de junio de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este miércoles, 10 de junio de 2026

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves, 11 de junio de 2026, el número ganador fue 7699, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 8.

Resultados del sorteo 6553 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 7699

Quinta balota: 8

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6554 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Super Astro Sol del miércoles 10 de junio: estos son los números ganadores

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 10 de junio de 2026: 4187 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 9 de junio de 2026: 2809 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 8 de junio de 2026: 6066 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 10 de junio de 2026: 4510 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 9 de junio de 2026: 8910 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 8 de junio de 2026: 6541 – Quinta balota: 6

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo el viernes, 12 de junio de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.