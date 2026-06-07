Baloto reveló los números ganadores del sorteo del sábado 6 de junio de 2026

El Baloto realizó este sábado, 6 de junio de 2026, el sorteo número 2666, convirtiéndose en uno de los más anticipados por los jugadores en Colombia, debido a que el acumulado entre la modalidad tradicional y la Revancha supera los $45.000 millones de pesos.
Durante esta noche, el acumulado del Baloto tradicional alcanzó los $41.200 millones, mientras que el Baloto Revancha llegó a los $4.600 millones, cifras que aumentan el interés de miles de apostadores en el país.
Los juegos de Baloto se llevan a cabo los días lunes, miércoles y sábado.
Resultados del Baloto del 6 de junio de 2026
Baloto tradicional
Acumulado de $41.200 millones de pesos
- Número ganador: 05 - 15 - 19 - 28 - 32
- Súper balota: 01
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 6 de junio de 2026
Acumulado de $4.600 millones
- Número ganador: 07 - 11 - 25 - 32 - 36
- Súper balota: 08
Estos fueron los últimos resultados de Baloto
Aquellos concursantes que no pudieron revisar los resultados anteriores pueden conocer los tres últimos que ofreció la lotería.
Últimos tres sorteos de Baloto
- 3 de junio de 2026: 26 - 29 - 35 - 38 - 41 - Superbalota: 11
- 1 de junio de 2026: 04 - 22 - 30 - 31 - 39 - Superbalota: 01
- 30 de mayo de 2026: 02 - 08 - 11 - 25 - 26 - Superbalota: 15
Últimos tres sorteos de Baloto Revancha
- 3 de junio de 2026: 04 - 12 - 13 - 31 - 35 - Súperbalota: 09
- 1 de junio de 2026: 12 - 19 - 33 - 35 - 41 - Superbalota: 10
- 30 de mayo de 2026: 08 - 14 - 23 - 34 - 38 - Superbalota: 04