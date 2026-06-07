Baloto reveló los números ganadores del sorteo del sábado 6 de junio de 2026

El Baloto realizó este sábado, 6 de junio de 2026, el sorteo número 2666, convirtiéndose en uno de los más anticipados por los jugadores en Colombia, debido a que el acumulado entre la modalidad tradicional y la Revancha supera los $45.000 millones de pesos.

Combinación ganadora del Baloto: resultado del sorteo con Revancha, miércoles 3 de junio de 2026

Durante esta noche, el acumulado del Baloto tradicional alcanzó los $41.200 millones, mientras que el Baloto Revancha llegó a los $4.600 millones, cifras que aumentan el interés de miles de apostadores en el país.

Los juegos de Baloto se llevan a cabo los días lunes, miércoles y sábado.

Resultados del Baloto del 6 de junio de 2026

Baloto tradicional

Acumulado de $41.200 millones de pesos

Número ganador: 05 - 15 - 19 - 28 - 32

05 - 15 - 19 - 28 - 32 Súper balota: 01

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 6 de junio de 2026

Acumulado de $4.600 millones

Número ganador: 07 - 11 - 25 - 32 - 36

07 - 11 - 25 - 32 - 36 Súper balota: 08

Así se vivió la lotería 2666 de Baloto Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados de Baloto

Aquellos concursantes que no pudieron revisar los resultados anteriores pueden conocer los tres últimos que ofreció la lotería.

Últimos tres sorteos de Baloto

3 de junio de 2026: 26 - 29 - 35 - 38 - 41 - Superbalota: 11

26 - 29 - 35 - 38 - 41 - Superbalota: 11 1 de junio de 2026: 04 - 22 - 30 - 31 - 39 - Superbalota: 01

04 - 22 - 30 - 31 - 39 - Superbalota: 01 30 de mayo de 2026: 02 - 08 - 11 - 25 - 26 - Superbalota: 15

Últimos tres sorteos de Baloto Revancha