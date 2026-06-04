Miles de apostadores estuvieron atentos este miércoles 3 de junio de 2026 al sorteo 2665 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares del país. La expectativa estuvo centrada en los millonarios acumulados que ofrece tanto la modalidad tradicional como Baloto Revancha.
Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 40.800 millones de pesos, mientras que el de Baloto Revancha llegó a los 4.400 millones de pesos.
Resultados del sorteo del Baloto del 3 de junio de 2026
Acumulado de $40.800 millones
- Número ganador: 26 -29 - 35 - 38 - 41
- Súper balota: 11
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 3 de junio de 2026
Acumulado de $4.400 millones
- Número ganador: 04 - 12 - 13 - 31 - 35
- Súper balota: 09
Estos fueron los últimos resultados de Baloto
Quienes siguen de cerca las tendencias de los sorteos suelen revisar las combinaciones recientes para comparar los números que han salido en las últimas jornadas.
Últimos tres sorteos de Baloto
- 1 de junio de 2026: 04 - 22 - 30 - 31 - 39 - Superbalota: 01
- 30 de mayo de 2026: 02 - 08 - 11 - 25 - 26 - Superbalota: 15
- 27 de mayo de 2026: 07 - 14 - 20 - 23 - 40 - Superbalota: 10
Últimos tres sorteos de Baloto Revancha
- 1 de junio de 2026: 12 - 19 - 33 - 35 - 41 - Superbalota: 10
- 30 de mayo de 2026: 08 - 14 - 23 - 34 - 38 - Superbalota: 04
- 27 de mayo de 2026: 11 - 24 - 26 - 31 - 37 - Superbalota: 16