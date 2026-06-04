Miles de apostadores estuvieron atentos este miércoles 3 de junio de 2026 al sorteo 2665 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares del país. La expectativa estuvo centrada en los millonarios acumulados que ofrece tanto la modalidad tradicional como Baloto Revancha.

Primer sorteo del Baloto en el mes: número ganador del acumulado millonario, 1 de junio de 2026

Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 40.800 millones de pesos, mientras que el de Baloto Revancha llegó a los 4.400 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto del 3 de junio de 2026

Acumulado de $40.800 millones

Número ganador: 26 -29 - 35 - 38 - 41

26 -29 - 35 - 38 - 41 Súper balota: 11

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 3 de junio de 2026

Acumulado de $4.400 millones

Número ganador: 04 - 12 - 13 - 31 - 35

04 - 12 - 13 - 31 - 35 Súper balota: 09

Estos fueron los últimos resultados de Baloto

Quienes siguen de cerca las tendencias de los sorteos suelen revisar las combinaciones recientes para comparar los números que han salido en las últimas jornadas.

Baloto celebró una nueva edición con la atención puesta en sus millonarios acumulados. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos tres sorteos de Baloto

1 de junio de 2026: 04 - 22 - 30 - 31 - 39 - Superbalota: 01

04 - 22 - 30 - 31 - 39 - Superbalota: 01 30 de mayo de 2026: 02 - 08 - 11 - 25 - 26 - Superbalota: 15

02 - 08 - 11 - 25 - 26 - Superbalota: 15 27 de mayo de 2026: 07 - 14 - 20 - 23 - 40 - Superbalota: 10

Últimos tres sorteos de Baloto Revancha

1 de junio de 2026: 12 - 19 - 33 - 35 - 41 - Superbalota: 10

12 - 19 - 33 - 35 - 41 - Superbalota: 10 30 de mayo de 2026: 08 - 14 - 23 - 34 - 38 - Superbalota: 04

08 - 14 - 23 - 34 - 38 - Superbalota: 04 27 de mayo de 2026: 11 - 24 - 26 - 31 - 37 - Superbalota: 16