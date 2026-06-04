Loterías

Combinación ganadora del Baloto: resultado del sorteo con Revancha, miércoles 3 de junio de 2026

Los apostadores conocieron este 3 de junio los números favorecidos de la jornada.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

4 de junio de 2026 a las 6:32 a. m.
Ya se conocen los números que dejó el sorteo 2665 realizado el 3 de junio.
Ya se conocen los números que dejó el sorteo 2665 realizado el 3 de junio. Foto: Getty Images / Baloto

Miles de apostadores estuvieron atentos este miércoles 3 de junio de 2026 al sorteo 2665 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares del país. La expectativa estuvo centrada en los millonarios acumulados que ofrece tanto la modalidad tradicional como Baloto Revancha.

Baloto y Baloto Revancha, sorteo de este sábado 30 de mayo.
Primer sorteo del Baloto en el mes: número ganador del acumulado millonario, 1 de junio de 2026

Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 40.800 millones de pesos, mientras que el de Baloto Revancha llegó a los 4.400 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto del 3 de junio de 2026

Acumulado de $40.800 millones

  • Número ganador: 26 -29 - 35 - 38 - 41
  • Súper balota: 11

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 3 de junio de 2026

Acumulado de $4.400 millones

  • Número ganador: 04 - 12 - 13 - 31 - 35
  • Súper balota: 09

Estos fueron los últimos resultados de Baloto

Quienes siguen de cerca las tendencias de los sorteos suelen revisar las combinaciones recientes para comparar los números que han salido en las últimas jornadas.

Los resultados del primer sorteo del Baloto en junio ya fueron revelados para los participantes en todo el país.
Baloto celebró una nueva edición con la atención puesta en sus millonarios acumulados. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos tres sorteos de Baloto

  • 1 de junio de 2026: 04 - 22 - 30 - 31 - 39 - Superbalota: 01
  • 30 de mayo de 2026: 02 - 08 - 11 - 25 - 26 - Superbalota: 15
  • 27 de mayo de 2026: 07 - 14 - 20 - 23 - 40 - Superbalota: 10

Últimos tres sorteos de Baloto Revancha

  • 1 de junio de 2026: 12 - 19 - 33 - 35 - 41 - Superbalota: 10
  • 30 de mayo de 2026: 08 - 14 - 23 - 34 - 38 - Superbalota: 04
  • 27 de mayo de 2026: 11 - 24 - 26 - 31 - 37 - Superbalota: 16