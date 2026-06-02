Primer sorteo del Baloto en el mes: número ganador del acumulado millonario, 1 de junio de 2026

El Baloto realizó este lunes 1 de junio de 2026 su primer sorteo del mes, correspondiente al sorteo número 2664, en el que miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a los resultados del acumulado, que alcanzó los 40.400 millones de pesos en la modalidad tradicional.

Baloto: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 30 de mayo de 2026

Por su parte, la modalidad Baloto Revancha puso en juego un acumulado de 4.200 millones de pesos, convirtiéndose en otra de las opciones más atractivas para los jugadores.

Resultados del sorteo del Baloto del 1 de junio de 2026

Acumulado de $40.400 millones

Número ganador: 22, 39, 30, 04, 31

22, 39, 30, 04, 31 Súper balota: 01

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 1 de junio de 2026

Acumulado de $4.200 millones

Número ganador: 41, 12, 35, 19, 33

41, 12, 35, 19, 33 Súper balota: 10

Los números que venían saliendo en los últimos sorteos

Miles de apostadores siguieron el primer sorteo de junio en busca del millonario acumulado del Baloto. Foto: Getty Images y Baloto.com

Antes del sorteo de este lunes, estos fueron los resultados registrados en las tres jornadas más recientes del Baloto:

30 de mayo de 2026: 02 - 08 - 11 - 25 - 26 | Súper Balota: 15

02 - 08 - 11 - 25 - 26 | Súper Balota: 15 27 de mayo de 2026: 07 - 14 - 20 - 23 - 40 | Súper Balota: 10

07 - 14 - 20 - 23 - 40 | Súper Balota: 10 25 de mayo de 2026: 12 - 14 - 37 - 38 - 39 | Súper Balota: 16

En la modalidad Baloto Revancha, las combinaciones ganadoras más recientes fueron:

30 de mayo de 2026: 08 - 14 - 23 - 34 - 38 | Súper Balota: 04

08 - 14 - 23 - 34 - 38 | Súper Balota: 04 27 de mayo de 2026: 11 - 24 - 26 - 31 - 37 | Súper Balota: 16

11 - 24 - 26 - 31 - 37 | Súper Balota: 16 25 de mayo de 2026: 06 - 13 - 20 - 32 - 42 | Súper Balota: 16