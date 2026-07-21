Resultados de las loterías del martes 21 de julio: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este martes 21 de julio se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances en Colombia, en la que miles de jugadores estuvieron pendientes de los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos más populares del país.

Como es habitual, estos sorteos generan una gran expectativa entre los apostadores, quienes cada día esperan conocer si la suerte estuvo de su lado con los números jugados en las distintas modalidades de chance.

Resultados de los sorteos de este jueves 21 de julio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8538.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las formas de juego más seguidas en Colombia, especialmente en regiones donde la tradición de apostar hace parte de la vida cotidiana.

Aunque no todos los participantes resultan ganadores, la emoción de cada jornada se mantiene intacta, ya que cada nuevo sorteo representa una nueva oportunidad de acertar los números.