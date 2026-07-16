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Salieron los números ganadores de hoy jueves, 16 de julio: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Se jugaron nuevos sorteos y arrojaron cifras cargadas de suerte para un anhelado premio.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
16 de julio de 2026 a las 12:27 p. m.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje SEMANA

Miles de colombianos siguieron este jueves 16 de julio una nueva jornada de sorteos de las principales loterías autorizadas en el país, con la expectativa de conocer las combinaciones ganadoras y verificar si alguno de sus billetes resultó premiado.

Como ocurre de manera habitual, cada lotería realizó su sorteo de acuerdo con el cronograma oficial, bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar la legalidad, transparencia y correcto funcionamiento de los juegos de suerte y azar en Colombia.

A lo largo del día fueron divulgados los resultados oficiales de las diferentes loterías regionales, cuyos premios continúan despertando el interés de miles de apostadores que participan semanalmente en busca de obtener alguno de los millonarios incentivos ofrecidos por estos juegos.

Las autoridades recordaron a los participantes la importancia de consultar los números ganadores únicamente a través de los canales oficiales de cada operador. Asimismo, recomendaron conservar el billete o comprobante de compra en buen estado, ya que este documento será indispensable para validar la apuesta y realizar el trámite de reclamación en caso de obtener un premio.

Lotería El Dorado

Mañana

  • Premio mayor: 4290.
  • La Quinta: 6.
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Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Lotería El Paisita

Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Lotería La Caribeña

Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente