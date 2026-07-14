Números ganadores de hoy martes, 14 de julio: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este martes 14 de julio se desarrolló una nueva jornada de sorteos de las principales loterías que operan legalmente en Colombia, una actividad que, como es habitual, reunió la atención de miles de personas que esperaban conocer los números favorecidos de los distintos juegos de azar.

Resultados, número y signo ganador del Super Astro Luna del 13 de julio de 2026

Los sorteos, supervisados por Coljuegos, entidad encargada de regular y vigilar las apuestas en el país, se realizaron conforme al calendario establecido por cada lotería, garantizando el cumplimiento de los procedimientos definidos para la entrega de premios y la transparencia de cada sorteo.

Durante el transcurso de la jornada, los apostadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales de las diferentes loterías regionales, que mantuvieron su programación habitual y pusieron en juego millonarios premios para quienes lograran acertar las combinaciones ganadoras.

Como ocurre en cada edición, las autoridades recomendaron verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de cada operador y conservar el billete o comprobante de compra en buen estado, ya que será el documento indispensable para iniciar el proceso de reclamación en caso de resultar ganador.

Lotería El Dorado

Mañana

Premio mayor: 2165

La Quinta: 6

Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Lotería El Paisita

Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente.

Lotería La Caribeña

Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Noche