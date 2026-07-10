Loterías hoy: resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de julio

Este viernes 10 de julio se realizaron nuevos sorteos de algunas de las loterías y chances más populares de Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, juegos que diariamente entregan premios a quienes logran acertar la combinación ganadora.

Si participó en alguno de estos sorteos, ya puede comparar su apuesta con los números oficiales y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Resultados del viernes 10 de julio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1393.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: 7704.

La Quinta: 8.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

En caso de resultar ganador, es recomendable conservar el comprobante de la apuesta en buen estado, ya que será necesario para iniciar el proceso de reclamación del premio. El pago dependerá del monto obtenido y deberá realizarse a través de los operadores autorizados, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Estos sorteos hacen parte de los juegos de azar con mayor tradición en el país y cuentan con miles de participantes cada día, quienes prueban suerte con la esperanza de obtener alguno de los premios disponibles.

Si los resultados no fueron favorables en esta oportunidad, los jugadores podrán participar nuevamente en los próximos sorteos programados.