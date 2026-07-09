Resultados de las loterías del 9 de julio: consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este jueves 9 de julio se realizó una nueva jornada de sorteos de algunas de las loterías y chances más populares de Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la esperanza de que los números elegidos les permitieran obtener alguno de los premios.

Como ocurre cada día, estos sorteos despiertan gran expectativa entre quienes participan en las diferentes modalidades de chance, una tradición que sigue vigente en gran parte del país.

Resultados de los sorteos del jueves 9 de julio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0521.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego de azar con mayor acogida en Colombia, especialmente en aquellas regiones donde las apuestas hacen parte de la tradición y el entretenimiento diario.

Aunque no todos los participantes logran acertar los números ganadores, cada sorteo representa una nueva oportunidad para probar suerte y aspirar a uno de los premios disponibles