Resultados Baloto y Revancha HOY: números ganadores del acumulado millonario, miércoles 8 de julio de 2026

El Baloto realizó este miércoles 8 de julio de 2026 el sorteo 2680, una nueva oportunidad para que miles de apostadores en Colombia buscaran quedarse con alguno de los millonarios acumulados que ofrece este juego de azar, el cual se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados.

Lotería Chontico: resultados de las ediciones día y noche de este miércoles, 8 de julio de 2026

Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 46.800 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha ofreció un acumulado de 7.400 millones de pesos.

Resultados del Baloto hoy miércoles 8 de julio de 2026

Sorteo 2680

Acumulado de $46.800 millones

Número ganador: 30 - 15 - 24 -11- 20

30 - 15 - 24 -11- 20 Súper balota: 02

Resultados del Baloto Revancha hoy miércoles 8 de julio de 2026

Sorteo 2680

Acumulado de $7.400 millones

Número ganador: 37 - 04 - 12 - 26 -35

37 - 04 - 12 - 26 -35 Súper balota: 13

El sorteo de este miércoles definió una nueva combinación ganadora en Baloto y Revancha. Foto: Getty Images / Baloto

Los jugadores pueden verificar si su apuesta resultó ganadora comparando los números de su tiquete con los publicados tras el sorteo. En caso de acertar la combinación correspondiente, deberán seguir el procedimiento establecido por Baloto para reclamar el premio dentro del plazo autorizado.

Últimos resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la Súper Balota:

6 de julio de 2026: 02 - 12 - 16 - 27 - 28 | Súper Balota: 12

02 - 12 - 16 - 27 - 28 | Súper Balota: 12 4 de julio de 2026: 09 - 14 - 40 - 42 - 43 | Súper Balota: 09

09 - 14 - 40 - 42 - 43 | Súper Balota: 09 1 de julio de 2026: 03 - 12 - 13 - 17 - 37 | Súper Balota: 14

Últimos resultados del Baloto Revancha

Los tres sorteos más recientes de Baloto Revancha dejaron las siguientes combinaciones:

6 de julio de 2026: 14 - 17 - 31 - 42 - 43 | Súper Balota: 02

14 - 17 - 31 - 42 - 43 | Súper Balota: 02 4 de julio de 2026: 03 - 04 - 14 - 26 - 41 | Súper Balota: 08

03 - 04 - 14 - 26 - 41 | Súper Balota: 08 1 de julio de 2026: 03 - 14 - 26 - 34 - 35 | Súper Balota: 08