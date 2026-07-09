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Resultados Baloto y Revancha HOY: números ganadores del acumulado millonario, miércoles 8 de julio de 2026

Ya se conocen las cifras que dejó el Baloto y Baloto Revancha en el sorteo de hoy.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

9 de julio de 2026 a las 5:50 a. m.
Baloto y Revancha celebraron un nuevo sorteo este miércoles con millonarios acumulados.
Baloto y Revancha celebraron un nuevo sorteo este miércoles con millonarios acumulados. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este miércoles 8 de julio de 2026 el sorteo 2680, una nueva oportunidad para que miles de apostadores en Colombia buscaran quedarse con alguno de los millonarios acumulados que ofrece este juego de azar, el cual se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados.

Resultados de la lotería Chontico
Lotería Chontico: resultados de las ediciones día y noche de este miércoles, 8 de julio de 2026

Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 46.800 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha ofreció un acumulado de 7.400 millones de pesos.

Resultados del Baloto hoy miércoles 8 de julio de 2026

Sorteo 2680

Acumulado de $46.800 millones

  • Número ganador: 30 - 15 - 24 -11- 20
  • Súper balota: 02

Resultados del Baloto Revancha hoy miércoles 8 de julio de 2026

Sorteo 2680

Acumulado de $7.400 millones

  • Número ganador: 37 - 04 - 12 - 26 -35
  • Súper balota: 13
Conozca los resultados del Baloto y Baloto Revancha correspondientes al 6 de julio de 2026.
El sorteo de este miércoles definió una nueva combinación ganadora en Baloto y Revancha. Foto: Getty Images / Baloto

Los jugadores pueden verificar si su apuesta resultó ganadora comparando los números de su tiquete con los publicados tras el sorteo. En caso de acertar la combinación correspondiente, deberán seguir el procedimiento establecido por Baloto para reclamar el premio dentro del plazo autorizado.

Últimos resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la Súper Balota:

  • 6 de julio de 2026: 02 - 12 - 16 - 27 - 28 | Súper Balota: 12
  • 4 de julio de 2026: 09 - 14 - 40 - 42 - 43 | Súper Balota: 09
  • 1 de julio de 2026: 03 - 12 - 13 - 17 - 37 | Súper Balota: 14

Últimos resultados del Baloto Revancha

Los tres sorteos más recientes de Baloto Revancha dejaron las siguientes combinaciones:

  • 6 de julio de 2026: 14 - 17 - 31 - 42 - 43 | Súper Balota: 02
  • 4 de julio de 2026: 03 - 04 - 14 - 26 - 41 | Súper Balota: 08
  • 1 de julio de 2026: 03 - 14 - 26 - 34 - 35 | Súper Balota: 08