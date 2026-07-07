Usuarios de Baloto.com ahora podrán cobrar premios con transferencias inmediatas por Bre-B

Operador Nacional de juegos y sus productos Baloto, Revancha, Miloto y Corloto puso en marcha una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios cobrar hasta 2 millones de pesos mensuales mediante Bre-b, el sistema de llaves que facilita las transferencias inmediatas en Colombia. Todo esto, como parte de su estrategia de innovación y transformación digital.

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La nueva funcionalidad va a estar disponible para aquellos usuarios que hayan apostado directamente en Baloto.com, y aplicará para los juegos de Baloto revancha, Miloto y Colorloto. En caso de haber jugado en un punto de venta físico, solo se podrá reclamar los premios en las redes aliadas de SuRed y SuperGIROS.

Los premios entre $2 millones y hasta 182 UVT podrán reclamarse en los puntos físicos autorizados de SuRed y SuperGIROS, mientras que los montos que superen las 182 UVT deberán gestionarse a través de Fiduciaria de Occidente. Además, quienes jueguen por el canal digital tendrán la opción de transferir el dinero a su cuenta y, si así lo desean, utilizarlo nuevamente para participar en Baloto.com desde un celular o computador.

En cuanto a esto, William Pereira, gerente general de Operador Nacional de Juegos afirmó que “con esta nueva funcionalidad damos un paso importante en nuestro proceso de transformación digital facilitando el acceso a nuestro juego para que miles de colombianos sigan teniendo la oportunidad de cambiar sus vidas convirtiéndose en millonarios”.

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El crecimiento de los canales digitales ha llevado a Baloto a incorporar el cobro digital como parte de su estrategia de innovación. Hasta julio de 2026, el 27% de las ventas de Baloto Revancha, Miloto y Colorloto se realizan a través de Baloto.com, lo que refleja una mayor preferencia de los usuarios por este canal lo que ha impulsado la incorporación de nuevas funcionalidades.

La plataforma ya supera los 900.000 usuarios registrados. Además, entre junio de 2023 y junio de 2026 acumuló ventas superiores a $102 mil millones y más de 149 millones de tiquetes digitales vendidos, cifras que evidencian el crecimiento del canal y la confianza de los jugadores.