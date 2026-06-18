Dos desarrollos colombianos de inteligencia artificial aplicada al cáncer son reconocidos en los Premios Latam Digital 2026

Dos desarrollos colombianos de inteligencia artificial aplicada al cáncer fueron reconocidos en los Premios Latam Digital 2026, al obtener el primer lugar en las categorías ‘Salud Preventiva Digital’ e ‘IA para Diagnóstico y Tratamiento’ del pilar SaludTech. Las iniciativas fueron desarrolladas por ADL Digital Lab y el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC).

Los premios, organizados por Interlat, reconocen iniciativas de transformación digital en más de 17 países de América Latina y, en su edición de 2026, tuvieron como eje la sostenibilidad digital impulsada por la inteligencia artificial.

En la categoría ‘Salud Preventiva Digital’, el reconocimiento fue otorgado a un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar, caracterizar y clasificar nódulos pulmonares a partir de tomografías computarizadas, además de proyectar la respuesta terapéutica de los pacientes.

La herramienta automatiza la identificación de nódulos, los clasifica como benignos o malignos y analiza más de 107 características radiómicas para correlacionarlas con datos clínicos históricos. De acuerdo con la información suministrada por las entidades, el sistema genera evidencia interpretable que apoya la toma de decisiones de los oncólogos sin reemplazar su criterio clínico. El modelo fue entrenado con datos de pacientes colombianos con cáncer de pulmón.

El segundo reconocimiento correspondió a una plataforma que utiliza inteligencia artificial para automatizar el análisis de mielogramas en enfermedades como leucemia, mieloma múltiple y síndromes mielodisplásicos. El proyecto contó además con la participación de un grupo de hematopatología de Keralty.

Dra. Rocío Orduz, hematopatóloga laboratorio Keralty; Óscar Ramírez, líder de analítica avanzada en ADL; y Natalia Sánchez, coordinadora de Epidemiología Clínica CTIC. Foto: Suministrada / API

Según las organizaciones, el sistema detecta, segmenta, clasifica y cuantifica células hematopoyéticas en extendidos de médula ósea, identifica las zonas más relevantes con un 96 % de precisión y clasifica las células en nueve tipos distintos.

“Estos reconocimientos confirman que en Colombia se lidera el desarrollo de equipos híbridos ‘humanos e IA’ altamente competitivos, y que la inteligencia artificial tiene sentido cuando genera valor para las personas”, señaló Ana Margarita Albir Sarmiento, presidente de ADL Digital Lab.

Por su parte, el director de investigación y educación del CTIC, Andrés Felipe Cardona, afirmó que los reconocimientos representan un retorno temprano del trabajo orientado a integrar la inteligencia artificial en el diagnóstico y tratamiento del cáncer y resaltan el valor de la colaboración entre los sectores científico, tecnológico y clínico.