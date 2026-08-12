Aldesarrollo emprende campaña de donaciones para atender a familias afectadas por el terremoto

La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) anunció el lanzamiento de una campaña de solidaridad para atender a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que impactó varias regiones del país.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la cadena de ayuda humanitaria y contribuir a mitigar los efectos de la emergencia en las comunidades perjudicadas.

La campaña tiene como meta recolectar 500 mercados básicos con alimentos no perecederos y 200 pacas de agua, cada una con 80 botellas. También se busca reunir 200 colchonetas grandes, 200 sábanas surtidas y 200 cobijas, con el propósito de apoyar las condiciones de habitabilidad temporal de las familias afectadas.

Las donaciones físicas se recibirán en el centro de acopio ubicado en la calle 140 #10a-48, Oficina 601, del Edificio Cedropoint. La fecha límite para entregar estas ayudas es el jueves 13 de agosto.

Las personas que prefieran realizar un aporte económico pueden hacerlo en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 304-000055-41, a nombre de Alianza Pública para el Desarrollo, con NIT 901.100.455-5.

Aldesarrollo y sus aliados señalaron que la iniciativa busca movilizar recursos y apoyo ciudadano hacia la región del Chocó, afectada por la emergencia. Los organizadores indicaron que los aportes serán destinados a atender necesidades básicas de la población durante esta etapa.