Ashley Colombia proyecta abrir 10 nuevas tiendas tras duplicar sus ventas

Ashley Colombia anunció un plan de expansión que contempla la apertura de 10 nuevas tiendas, la generación de 50 empleos y el fortalecimiento de su operación logística, luego de duplicar sus ventas por segundo año consecutivo durante 2025.

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La compañía atribuye este desempeño a una recuperación del consumo de los hogares colombianos, especialmente en categorías de bienes durables para el hogar. Según cifras del DANE, el PIB creció 2,1 % en el segundo trimestre del año, mientras que el gasto de los hogares aumentó 3,8 %.

Este comportamiento también se refleja en la operación de Ashley. Desde su llegada al país, el ticket promedio en la categoría de salas, su principal línea de negocio, aumentó cerca de 15 %, hasta ubicarse alrededor de $6 millones por cliente. Además, las ventas de muebles reclinables crecieron cerca de 30 %, impulsadas por la búsqueda de mayor confort y funcionalidad.

“Hoy vemos familias que están dispuestas a invertir más en espacios que mejoren su calidad de vida”, afirmó Pablo Sardi, CEO de Ashley Colombia.

La reciente apertura de la cuarta tienda de la compañía en Bogotá, en el sector del 12 de Octubre, marca el inicio de esta nueva etapa de crecimiento. Ashley espera llegar a 10 establecimientos en Colombia y sumar 50 colaboradores, para alcanzar cerca de 100 empleados.

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La estrategia también contempla la expansión de Ashley Sleep, su formato especializado en colchones y productos para el descanso, con una meta de 10 tiendas en el mediano plazo.

Inicialmente, la compañía concentrará su crecimiento en Bogotá y Medellín, mientras fortalece su capacidad logística y evalúa nuevas oportunidades. A largo plazo, Ashley proyecta contar con una red cercana a 20 tiendas en Colombia.