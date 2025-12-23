OPINIÓN

Daissy Amarillo

Lo que no muestran los balances de fin de año

Una reflexión sobre el liderazgo, la gratitud y el valor de las personas visibles e invisibles que hacen posible cualquier logro empresarial. Porque el éxito nunca es individual, aunque a veces se celebre como si lo fuera.
23 de diciembre de 2025, 6:09 p. m.

Cuando miro los resultados de 2025, veo motivos para celebrar: crecimiento, expansión a nuevos mercados, contratos que parecían imposibles, tecnología que nos posicionó como referentes. Pero cuando miro más allá de los indicadores, veo algo mucho más importante: rostros, nombres, conversaciones. Momentos en los que alguien creyó cuando yo dudaba, resolvió cuando no tenía respuestas o se quedó cuando habría sido más fácil irse.

Este año no fue mío. Fue nuestro. Y si algo he aprendido después de dos décadas construyendo empresas es que el éxito nunca es individual, aunque muchas veces se narre como si lo fuera.

Le debo este año a quienes dijeron verdades incómodas cuando más las necesitaba. Al director que me desafió en una junta de marzo, cuando mi estrategia era brillante en el papel pero inviable en la realidad. A la analista que tuvo el coraje de advertirme que mi decisión favorita iba a fallar, y acertó. A los colegas que me confrontaron desde el respeto cuando el ego empezaba a nublar el juicio.

La gratitud fácil es agradecer a quienes nos dicen que sí. La gratitud real es reconocer a quienes se atreven a decirnos que no por las razones correctas.

Opinión

Valledupar, el destino que el turismo aún no ha aprendido a mirar

Opinión

¿Y si regulamos el uso de las pantallas en las instituciones educativas antes de que sea demasiado tarde?

Opinión

Obras por impuestos, un motor silencioso de desarrollo en el Valle

Opinión

El KPI que casi nadie mide: lo que la sostenibilidad evita perder

Opinión

Cuando la justicia deja de ser justa

Opinión

2026: el año para volver a mirarnos de frente en la era digital

Opinión

Nadie transforma nada en solitario: el liderazgo que la Amazonía nos exige

Gente

Desde romper platos hasta beber cenizas: los 10 rituales de Año Nuevo más extraños e impactantes del mundo

Turismo

Planes imperdibles para pasar el fin y comienzo de año en Colombia; estos son los festivales más tradicionales

Finanzas

La prima, más allá de las compras: cinco recomendaciones para pagar deudas, invertir y ahorrar con inteligencia

Le debo este año a quienes resolvieron crisis que nunca conocí. A los equipos que gestionaron el caos y transformaron un desastre potencial en una entrega cumplida. A los proveedores que no dejaron de creer ni de crecer con nosotros. A los conductores que trabajaron en días festivos para que otros pudieran cumplir sus promesas. A todas las personas que hicieron un trabajo excepcional sin buscar reconocimiento público.

El liderazgo visible existe porque hay una excelencia invisible que lo sostiene.

Le debo este año a los clientes que confiaron cuando éramos la opción más arriesgada. Al que nos dio la oportunidad de competir con empresas tres veces más grandes. Al que apostó por nuestra tecnología cuando aún estaba en fase de prueba. Al que renovó su contrato incluso después de un error, porque vio cómo respondimos. Los clientes leales no son los que nunca enfrentan problemas, sino los que confían en cómo los resolvemos.

Le debo este año también a quienes se fueron. A quienes cerraron ciclos con dignidad, entrenaron a su reemplazo sin que nadie se los pidiera y demostraron que irse bien también es una forma de liderazgo. Hay tanta sabiduría en saber marcharse como en saber quedarse.

Le debo este año a los competidores que nos retaron. Al que lanzó un servicio que nos obligó a reinventarnos. A la empresa que nos ganó licitaciones importantes y nos forzó a revisar qué estábamos haciendo mal. Incluso a quienes hablaron mal de nosotros y nos empujaron a demostrar con hechos quiénes éramos. La competencia sana no es enemiga del crecimiento: es su combustible.

Le debo este año a mi familia, que pagó el precio invisible del liderazgo. A las cenas interrumpidas por llamadas urgentes, a los fines de semana en los que estuve presente físicamente pero ausente mentalmente. A las conversaciones aplazadas con la promesa recurrente de “después de este proyecto”. A la paciencia frente a mis obsesiones empresariales y a los sacrificios que nunca pedí, pero que recibí.

El éxito profesional que se celebra en público casi siempre descansa sobre renuncias familiares que nadie menciona.

Le debo este año a quienes apostaron por nosotros sin garantías, al mentor que me regaló horas sin esperar nada a cambio, a quienes vieron potencial antes de ver resultados. A quienes cometieron errores y asumieron responsabilidad, entendiendo que la integridad no consiste en no fallar, sino en responder con honestidad cuando se falla.

Le debo este año a quienes se quedaron en los momentos difíciles. Porque la lealtad no se mide en los días buenos, sino en los días imposibles.

Y le debo este año a personas que nunca conocí, pero que hicieron posible cada logro: autores de libros que me formaron, líderes anónimos cuyas decisiones abrieron oportunidades, personas que demostraron que nadie construye desde cero.

Cuando celebro este 2025, celebro a cada persona que lo hizo posible. A las visibles y a las invisibles. A las que están y a las que se fueron. A las que dijeron que sí y a las que dijeron que no. A las que aplaudieron y a las que cuestionaron. A las que empujaron y a las que frenaron cuando iba en la dirección equivocada.

Este 2025 fue extraordinario no por lo que logré, sino por lo que logramos juntos. Esa es la única métrica que realmente importa.

Con gratitud infinita.

Daissy Amarillo, CEO Grupo Transintercargo Logistica

Mas de Opinión

La guacharaca es más que un instrumento: es un ave ancestral tallada en madera. Es Cristo costeño y andino, el que se hizo camino entre el polvo del Caribe.

Valledupar, el destino que el turismo aún no ha aprendido a mirar

Esta es una responsabilidad que recae principalmente en los directivos docentes, pues son ellos quienes deben liderar una visión estratégica e involucrar activamente a toda la comunidad educativa.

¿Y si regulamos el uso de las pantallas en las instituciones educativas antes de que sea demasiado tarde?

Construir espacios donde la prosperidad quiera quedarse implica comprender que no se trata solo de dinero, sino de impacto, propósito y legado.

Lo que no muestran los balances de fin de año

Ana Ibarra del Círculo de Mujeres

Obras por impuestos, un motor silencioso de desarrollo en el Valle

Las cifras abruman, pero lo más grave no es únicamente el impacto ambiental. El verdadero costo es social.

El KPI que casi nadie mide: lo que la sostenibilidad evita perder

María Alejandra Noriega

Cuando la justicia deja de ser justa

No se trata solo de justicia social: se trata también de eficiencia. Los equipos diversos e inclusivos son más creativos, más resilientes y más capaces de adaptarse a los desafíos.

2026: el año para volver a mirarnos de frente en la era digital

La Amazonía es un sistema vivo de relaciones: comunidades, gobiernos, organizaciones, empresas, ciencia, cultura, ancestralidad y naturaleza. Y en un sistema así no hay espacio para héroes solitarios. El bioma amazónico no necesita uno. Necesita varios.

Nadie transforma nada en solitario: el liderazgo que la Amazonía nos exige

Gabriela Lizarazo Círculo de Mujeres

La herencia invisible de castigar la maternidad

Marisol Carantón es gerente General de Up Holding SAS

La ineficiencia por omisión, ¿el verdadero problema detrás de las convocatorias de MinCiencias?

Noticias Destacadas