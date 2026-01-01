Nación

Tradición de fin de año terminó en tragedia en Tolima por accidentes y un ataque sicarial: “Se me salió de las manos”

Los hechos se dieron en medio de la caravana de año viejo.

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 9:24 p. m.
Todo sucedió el 31 de diciembre.
Todo sucedió el 31 de diciembre.

La tradicional caravana de “Años Viejos” en Fresno, norte del Tolima, que cada 31 de diciembre reunía a cientos de habitantes para despedir el año, terminó en caos en la última noche de 2025.

En el transcurso de la celebración se registraron al menos dos accidentes viales, enfrentamiento y un ataque con arma de fuego que dejó una persona fallecida, según las autoridades.

El primer incidente ocurrió cuando un camión tipo turbo que llevaba sobre la carrocería a varias personas —junto al monigote o “año viejo” — en el sector de La Variante, cerca a la estación de Bomberos, sufrió una falla estructural y colapsó al tomar una curva.

Videos difundidos en redes muestran cómo las estacas y la barrada del vehículo cedieron y varios jóvenes cayeron al pavimento; dos de ellos fueron trasladados al hospital San Vicente de Paúl. Según lo que se sabe, las lesiones no pusieron en riesgo la vida de las víctimas.

Poco después, en el sector conocido como El Mirador —en la vía que conduce a Manizales— se presentó un ataque con arma de fuego que dejó a un hombre sin vida y a otra persona herida.

La víctima fue identificada como Esneider Mateus Perdomo y fue trasladado al hospital San Vicente de Paúl, donde se confirmó su fallecimiento. Las autoridades califican el hecho como un presunto ataque sicarial; las investigaciones están en curso.

En distintos puntos del municipio también se reportaron riñas y enfrentamiento que, según la Policía, incluso involucraron armas blancas.

El comerciante que durante años organizó la caravana apareció en un video difundido en diferentes redes sociales de la Alcadía municipal de Fresno, Tolima, pidiendo a los asistentes que detuvieran la celebración.

En el video, se ve con maicena en todo su cuerpo por las fiestas, pero visiblemente preocupado. Allí dijo que el evento “se la había salido de las manos” y pidió que la caravana terminara.

“Acaben con esto. Este es el último año en que vuelvo a hacer esto porque la gente se desbordó”, decía en el material. También se señaló que, como consecuencia de los hechos, organizadores y autoridades decidieron suspender la tradicional caravana para años futuros.

En los últimos días, otros hechos de tránsito ocurridos en Tolima también volvieron a preocupar por la imprudencia vial durante la temporada de fin de año.

Uno de los casos más recientes se registró en la madrugada del 23 de diciembre en el túnel de Gualanday, donde un conductor ingresó en contravía al corredor vial, generando una situación de alto peligro para quienes transitaban por el lugar.

