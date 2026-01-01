Confidenciales

Este fue el número de llamadas que recibió la línea de emergencias durante la noche de Año Nuevo en Colombia y en Bogotá

En la capital del país se registró el volumen más alto de reportes con casi el 40 por ciento del registro nacional.

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 7:59 p. m.
Actualmente, 25 expolicías hacen parte de Héroes por Vocación, de la Alcaldía de Cali, atendiendo las llamadas que ingresan a la línea nacional de emergencias 123.
Actualmente, 25 expolicías hacen parte de Héroes por Vocación, de la Alcaldía de Cali, atendiendo las llamadas que ingresan a la línea nacional de emergencias 123. Foto: Raúl Palacios/ El País

Mientras el país celebraba la llegada de 2026, los sistemas de emergencia enfrentaron una de las jornadas más exigentes del año, marcada por miles de reportes ciudadanos asociados a alteraciones de la convivencia, riñas, ruido excesivo y uso indebido de pólvora.

Bogotá registró cuatro casos de homicidio durante las celebraciones de fin de año; una reducción de 50% comparada con 2024
Los ciudadanos tendrán siempre que autorizar para que estos procedimientos se puedan realizar.
Los ciudadanos tendrán siempre que autorizar para que estos procedimientos se puedan realizar. Foto: Secretaría de Seguridad

De acuerdo con el balance de la Policía Nacional, durante la celebración de Año Nuevo y el cierre de diciembre se atendieron 43.721 llamadas a través de la línea 123 en todo el país.

La mayoría de los reportes estuvieron relacionados con comportamientos que afectaron la tranquilidad ciudadana, especialmente conflictos entre vecinos, uso de pólvora y situaciones que requirieron mediación policial inmediata.

En Bogotá, el volumen de llamadas fue particularmente alto. Solo entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, la línea 123 recibió 27.780 llamadas, lo que representa una porción significativa del total nacional.

Modernización de la Línea 123. Así es ahora la atención de emergencias en Bogotá
Del total de llamadas que se reciben en la línea 123, solo el 28 % corresponde a emergencias reales
Del total de llamadas que se reciben en la línea 123, solo el 28 % corresponde a emergencias reales Foto: Secretaría de Seguridad

Según la Policía Metropolitana, 2.148 de estos reportes correspondieron a riñas, 1.676 a quejas por ruido y 155 a casos de lesiones personales, evidenciando que la celebración estuvo acompañada de múltiples situaciones de conflicto que requirieron atención oficial.

Las cifras muestran que, aunque hubo reducción en delitos de alto impacto como el homicidio, la presión sobre los canales de atención ciudadana sigue siendo elevada en fechas de alta concentración social.

La línea 123 de emergencias en Bogotá no dejará de existir: secretaría de Salud le responde a concejal José Cuesta
Incendio estructural en el sector Olaya Herrera de Medellín
En lo que va corrido del año, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín ha atendido en la ciudad un total de 417 incendios estructurales Foto: Cortesía Dagrd Medellín

El alto número de llamadas refleja no solo la intensidad de la celebración, sino también la dependencia de la ciudadanía de la línea 123 como principal mecanismo para reportar emergencias.

Desde la Policía Nacional destacaron que la mayoría de los casos fueron atendidos mediante mediación y presencia preventiva, evitando que muchos conflictos escalaran a hechos más graves.

Este fue el número de llamadas que recibió la línea de emergencias durante la noche de Año Nuevo en Colombia y en Bogotá

