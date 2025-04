Bogotá sería la única ciudad del país sin servicio de geolocalización para la línea 123, según denuncia de la concejal Sandra Forero

Teniendo el tiempo anterior en cuenta, el mismo contrato decía: “El contratista deberá garantizar a través de certificación que, una vez se active la solución, se dispondrá del servicio ELS (Servicio de Localización para Emergencias de Google) en un tiempo de 45 días para Bogotá”; no obstante, este vencía el 2 de abril de 2025 y “todavía no existe evidencia de que se haya cumplido con este requerimiento, lo que evidencia que, al día de hoy, los bogotanos no cuentan con geolocalización de Google para la línea 123”, según la cabildante.