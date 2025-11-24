La decisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá de crear una nueva línea de atención de emergencias individuales, la 125, y de entregar la operación del ese nuevo medio de contacto a la ETB desató una fuerte controversia entre el concejal José Cuesta y el secretario de Salud, Gerson Bermont.

Concejal, siempre he estado a una llamada para que se informe.

1. 123 sigue siendo línea de emergencias de la ciudad.

2. 125 será línea de regulación de urgencias individuales de Bogotá y seguimos conectados por el C4.

3. CRUE regula los servicios APH de la ciudad. 🧵 https://t.co/awchuaST2x — Gerson Bermont (@Gerson_bermont) November 24, 2025

El concejal Cuesta denunció públicamente que la administración de Carlos Fernando Galán “inició la privatización y tercerización del CRUE”, un servicio estratégico para la respuesta en salud y emergencias de la ciudad.

En el video publicado por el concejal, afirmó que el proceso contractual con la empresa YeapData S.A.S. presenta presuntas irregularidades y que la creación de la línea 125 “desarticula” el funcionamiento tradicional de la línea 123, utilizada por los ciudadanos para todo tipo de emergencias.

Ambulancias | Foto: Alcaldía de Bogotá

Según Cuesta, el propio C4 habría advertido que la decisión genera “fragmentación de la información, confusión en la ciudadanía y debilitamiento de la red de urgencias del Distrito”.

El concejal enumeró seis puntos que, a su juicio, levantan dudas sobre el proceso: desde la contratación de personal por parte de YeapData días antes de que el proceso fuera publicado en SECOP II, hasta la adjudicación del contrato en un plazo “inusualmente corto” y el rechazo de las pólizas de garantías.

Secretario de Salud, Gerson Bermont | Foto: Alcaldía de Bogotá

A estas críticas respondió directamente el secretario Bermont, quien defendió la legalidad y necesidad de las decisiones adoptadas. “Concejal, siempre he estado a una llamada para que se informe”, escribió.

En su respuesta aclaró que la línea 123 seguirá siendo la línea de emergencias de la ciudad, mientras que la 125 funcionará específicamente para regular urgencias individuales, con integración operativa mediante el C4.

#Urgente El alcalde @CarlosFGalan de la mano del sub-secretario de salud Alexander Moscoso inicio la privatización y tercerización del Centro de regulación de Urgencias y Emergencias CRUE. Adicionalmente decidieron crear una nueva línea de emergencias, la 125, desarticulándose de… pic.twitter.com/YKZOhQF9JO — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) November 23, 2025