137: la nueva línea de Bogotá para direccionar emergencias en salud y ofrecer orientación a pacientes de la capital

La Secretaría Distrital de Salud puso en funcionamiento la Línea 137, un nuevo canal exclusivo para la orientación y direccionamiento de urgencias médicas en Bogotá, con el que busca descongestionar la atención hospitalaria y agilizar la respuesta a pacientes que requieren asistencia inmediata.

Crisis en la salud golpea a Bogotá: Clínica Corpas opera con solo cuatro camas UCI y Medical cerró sedes

Nueva línea 137 para emergencias en salud en Bogotá Foto: Secretaría de Salud de Bogotá

La nueva línea funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana, y estará disponible tanto para habitantes de la capital como para visitantes. Según informó la entidad, el servicio será atendido por personal médico capacitado para realizar un triage telefónico y definir la ruta de atención adecuada para cada caso.

El secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, aseguró que el objetivo es ofrecer acompañamiento y seguimiento a las personas que enfrenten una urgencia médica, así como facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud.

Clínica Medical suspende operaciones en varias sedes desde mayo de 2026

Nueva línea 137 para emergencias en salud en Bogotá Foto: Secretaría de Salud de Bogotá

La administración distrital explicó que la Línea 137 nace como respuesta al alto volumen de llamadas que actualmente recibe la Línea 123, encargada de centralizar las emergencias de seguridad y salud en la ciudad.

Con esta separación, el distrito espera disminuir la saturación en los servicios de urgencias y evitar desplazamientos innecesarios de pacientes hacia centros asistenciales que no corresponden a su nivel de atención.

Colombia logra el primer autotrasplante de hígado pediátrico y abre una nueva puerta para tratar tumores complejos

Nueva línea 137 para emergencias en salud en Bogotá. Foto: Secretaría de Salud de Bogotá

Entre los servicios que ofrecerá el nuevo canal se encuentran la orientación médica inicial para el manejo de síntomas, el direccionamiento hacia instituciones de salud de acuerdo con la red de cada EPS y la coordinación de ambulancias cuando exista riesgo vital para el paciente.

Además, la Secretaría de Salud indicó que la Línea 137 permitirá gestionar citas prioritarias con las EPS en menos de 12 horas, ya sea de manera presencial, domiciliaria o mediante telemedicina.

Secretario de Salud, Gerson Bermont. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los ciudadanos podrán acceder al servicio marcando gratuitamente al 137 desde teléfonos fijos o celulares. También se habilitó atención a través de WhatsApp en el número 3022331838.

La Secretaría aclaró que la Línea 123 continuará operando de forma articulada con el nuevo sistema. En los casos en que un usuario llame al 137 por una emergencia de seguridad o rescate, la comunicación será transferida automáticamente a la Línea 123 para su atención correspondiente.