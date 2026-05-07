El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, arremetió contra la administración Galán en medio de diferencias por el Regiotram del Norte

Las diferencias entre la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá por el proyecto del Regiotram del Norte volvieron a escalar este miércoles, luego de que el gobernador Jorge Emilio Rey respondiera con dureza a los cuestionamientos hechos por el alcalde Carlos Fernando Galán sobre la planeación y los impactos de la iniciativa férrea.

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Rey aseguró que buena parte de las observaciones formuladas por el distrito obedecen al “desconocimiento” del proyecto y cuestionó la ausencia de funcionarios distritales en las mesas técnicas realizadas durante los últimos meses.

“Siento que gran parte de esas observaciones se derivan del desconocimiento que el distrito hoy tiene del proyecto”, afirmó el mandatario departamental.

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El gobernador de Cundinamarca fue claro en decir que la ciudad es y será parte fundamental de la obra ferroviaria. Foto: SEMANA (Juan Carlos Sierra) / Gobernación e Cundinamarca (API) / Montaje: Semana

Según explicó, durante ocho meses “ningún secretario de despacho se presentó a las mesas de diálogo” adelantadas entre la Gobernación, el Ministerio de Transporte y los consultores externos encargados de la estructuración.

Las declaraciones del gobernador se producen después de que Galán planteara reparos relacionados con impactos urbanísticos y aspectos de movilidad asociados al trazado del Regiotram del Norte, uno de los proyectos ferroviarios estratégicos para conectar a Bogotá con municipios de la Sabana.

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El render del Regiotram del Norte. Foto: Alcaldía de Bogotá

Rey también cuestionó el tono de las críticas y pidió que la discusión técnica no se convierta en una descalificación pública del proyecto. “Consentimos junto con el alcalde recurrir a un diálogo propositivo, no descalificativo”, señaló tras una reunión sostenida con la ministra de Transporte.

El gobernador sostuvo además que el proyecto cumple con los estándares exigidos para una obra de esa magnitud. “Este proyecto cumple a cabalidad con todos los indicadores de calidad requerida en un proyecto de esta talla”, afirmó.

Alcalde Galán habló sobre el compromiso de Bogotá con el megaproyecto, tras la firma del Conpes donde no se involucraba a la capital. Foto: SEMANA (Esteban Vega Larrota) / Gobernación de Cundinamarca (API) / Montaje: Semana

En su intervención, Rey resumió en dos grandes bloques las inquietudes planteadas por la Alcaldía de Bogotá. El primero, relacionado con la mitigación del impacto urbanístico derivado de los cruces a desnivel contemplados en el diseño.

Según explicó, el proyecto ya prevé soluciones como elevaciones del tren y la construcción de puentes vehiculares para atender problemas históricos de movilidad en la capital. El mandatario agregó que esos puntos serán revisados conjuntamente con el distrito y el Ministerio de Transporte en las nuevas mesas de trabajo técnico.