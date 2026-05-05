Se firmó el Conpes que dejó a Bogotá fuera del aporte para el Regiotram del norte; polémica sacude las redes sociales

En la mañana del martes 5 de mayo de 2026, se conoció la firma del documento Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4190.

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Este documento establece lineamientos estratégicos para orientar el desarrollo económico y social del país; por medio del mismo se definen prioridades, metas y acciones concretas que deben seguir las entidades del Estado para la ejecución de los proyectos que han sido incluidos en el Conpes.

El Conpes 4190 fue firmado por el Gobierno Nacional. Foto: Getty Images / Dinero

En el Conpes 4190 se estableció la financiación del Regiotram del Norte, en el cual se señala que la Nación asumirá cerca del 81,6 % del costo total del proyecto y se destaca la ausencia de Bogotá en el esquema de cofinanciación.

Además, esta versión del documento redefine una serie de criterios técnicos y financieros para la realización del proyecto férreo en las zonas de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

El Conpes señala que el costo total del proyecto asciende a $ 17,36 billones, calculados a precios constantes de 2024. De esta suma, la Nación cubrirá $ 14,17 billones, mientras que Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional aportarán $ 3,19 billones, lo que representa aproximadamente el 18,4 % del total.

Polémica por la desición

Tras conocerse la firma del Conpes, se destapó una polémica por la confirmación de la ausencia de Bogotá en el plan de financiación.

En el primer caso, Miguel Silva Moyano, secretario general de la alcaldía de Bogotá, señaló que ningún funcionario del distrito fue incluido o consultado para la realización del documento.

Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva. Foto: Tomado del x @CarlosFGalan

“Nos toma por sorpresa el Conpes 4190 expedido por el Gobierno Nacional en el que se excluye a #Bogotá del proyecto Regiotram del Norte. Ningún equipo de la Alcaldía de Bogotá fue consultado. La manera de resolver las falencias técnicas de este proyecto, que hemos venido manifestando en mesas técnicas, con la mayor prudencia y respeto, no es excluyendo a Bogotá, sino trabajando de manera armónica”, destacó.

Nos toma por sorpresa el Conpes 4190 expedido por el Gobierno Nacional @petrogustavo en el que se excluye a #Bogotá del proyecto Regiotram del Norte. Ningún equipo de la Alcaldía de @Bogota fue consultado.



La manera de resolver las falencias técnicas de este proyecto, que hemos… — Miguel Silva Moyano 📚 (@MSilvaMoyano) May 5, 2026

El funcionario añadió que Bogotá siempre manifestó la voluntad de aportar 2,3 billones de pesos, además de manifestar la necesidad de hacer declaraciones al proyecto.

Frente a estas declaraciones, Gustavo Petro señaló que no es cierta la información divulgada por el secretario general; en cambio, señala que la reunión para cofinanciar el proyecto se hizo el año pasado y Bogotá no quiso ir.

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“Esto no es cierto. La reunión para cofinanciar el proyecto se hizo el año pasado y Bogotá no quiso ir. Nosotros asumimos la parte de Bogotá y volveremos realidad el tranvía de Zipaquirá al norte de la ciudad”, señala Petro.