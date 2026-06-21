Así se cotiza este domingo, 21 de junio, el precio del dólar en las casas de cambio en Colombia

El dólar es una divisa que está en constante movimiento; su precio se rige por la oferta y la demanda y responde de forma inmediata a eventos políticos, decisiones de bancos centrales, indicadores macroeconómicos y al precio de materias primas como el petróleo. Ante la incertidumbre, los inversores reajustan su capital, lo que genera variaciones en el valor de la divisa.
Muchos consideran que invertir en dólares desde Colombia es una de las mejores alternativas para proteger su patrimonio frente a la devaluación del peso y la inflación local, diversificar el riesgo cambiario y acceder a los mercados financieros globales. Se trata de una estrategia clave para mantener e incrementar el poder adquisitivo del capital a largo plazo.
Tenga en cuenta que, si desea invertir en dólares, puede hacerlo a través de las casas de cambio, que son instituciones financieras o establecimientos comerciales dedicados a la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a las personas y empresas el intercambio de dinero de un país por el de otro, de acuerdo con las cotizaciones del mercado.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este sábado
Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo, 21 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,542.73 y de venta de $3,653.64.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|$3.635
|$3.695
|$53
|Cali
|$3.400
|$3.665
|$245
|Cartagena
|$3.500
|$3.720
|$220
|Cúcuta
|$3.540
|$3.620
|$60
|Medellín
|$3.565
|$3.676
|$112
|Pereira
|$3.550
|$3.680
|$120
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Viernes 19 de junio de 2026
|$3,542.73
|$3,653.64.
|3,459.53
|Jueves 18 de junio de 2026
|$3.530
|$3.653
|$3.475
|Miércoles 17 de junio de 2026
|$3.580
|$3.690
|$3.667
|Martes 16 de junio de 2026
|$3.617
|$3.724
|$3.678
|Lunes 15 de junio de 2026
|$3.606
|$3.712
|$3.588
|Domingo 14 de junio de 2026
|$3.536
|$3.668
|$3.567
|Sábado 13 de junio de 2026
|$3.542
|$3.653
|$3.439
|Viernes 12 de junio de 2026
|$3.593
|$3.702
|$3.631
|Jueves 11 de junio de 2026
|$3.596
|$3.703
|$3.572
De otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Amerikan Cash
|3,630
|3,680
|50
|Cambios Kapital
|3,660
|3,680
|20
|Cambios Vancouver
|3,660
|3,690
|30
|Latin Cambios
|3,630
|3,700
|70
|Punto Dollar
|3,600
|3,750
|150
|Smart Exchange
|3,630
|3,670
|40
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.