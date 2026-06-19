Dólar cerró más caro en Colombia y con bajo movimiento: precio oficial del 19 de junio

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Todo el día mantuvo un comportamiento volátil, afectando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 19 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.460, lo que significó un aumento de $1 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.459.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $20, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.440.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.466, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.425. El promedio cotizado se encuentra en $3.440.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 533,57 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 824,68.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,10 %, llegando a las 100,520 unidades.

Así se movió el dólar en Colombia hoy. Foto: stock.adobe.

Las ventas minoristas en EE. UU. superan expectativas en mayo en medio de altos costos de energía

Las ventas minoristas en Estados Unidos superaron ampliamente las expectativas en mayo, impulsadas por un mayor gasto en estaciones de servicio, según datos oficiales publicados el miércoles.

Las ventas aumentaron un 0,9 % con respecto a abril, hasta los 763.700 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio.

Fue un incremento mayor que el alza del 0,5 % que esperaban los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

En comparación con un año atrás, las ventas totales de mayo subieron un 6,9 %, indicó el informe.

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Las cifras no están ajustadas por inflación. El índice de precios ha aumentado con fuerza desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero desataron la represalia de Teherán, que prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, pasaje clave de hidrocarburos.

Esto hizo disparar los precios del petróleo y los costos en las gasolineras.

Si bien las ventas en supermercados se mantuvieron estables en mayo y los consumidores redujeron su gasto en restaurantes y bares, las ventas en estaciones de servicio aumentaron un 3,4 % en términos mensuales.

Las ventas minoristas en Estados Unidos sorprendieron al alza en mayo, impulsadas por el aumento del gasto en combustible tras el encarecimiento del petróleo. Foto: Getty Images/iStockphoto

En comparación con mayo de 2025, las ventas de las estaciones de servicio se dispararon un 26,5 %.

Los consumidores estadounidenses han sido un motor importante de la mayor economía del mundo: mantuvieron su nivel de gasto incluso mientras los precios han ido en aumento.