¿Por qué el dólar está cayendo tanto en Colombia? Ha bajado más de $200 en los últimos días

Durante los últimos días y más exactamente luego de que se llevara a cabo la primera vuelta presidencial, el dólar se ha movido de manera importante en el país, lo que ha causado que muchos inversionistas le pongan atención a la moneda, pero también que se genere una duda fuerte: por qué está bajando tanto, tocando precios que no se veían desde hace varios años.

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En las últimas jornadas, el dólar tocó el mínimo de $3.426, un precio que no se veía hace más de 7 años y que ha preocupado a muchos y ha generado efectos positivos en otros. El precio es considerablemente bajo, teniendo en cuenta que hace exactamente un año el dólar estaba sobre los $4.170. Esto significa una diferencia de casi $800 pesos.

El dólar sigue rompiendo mínimos en Colombia. Mientras algunos celebran la caída, otros se preguntan si este precio se mantendrá o si la tendencia cambiará en las próximas semanas. Foto: Getty Images

Los analistas aseguran que la moneda americana ha fluctuado por distintas razones, tanto locales como internacionales. Uno de los hechos que ha afectado la variación es el debilitamiento global.

“El entorno internacional ha sido más constructivo para monedas emergentes, con un dólar global que en momentos ha mostrado debilidad. Pero, más importante, hemos visto un cambio en los flujos. Hay un mayor apetito por activos colombianos. Inversionistas están entrando a títulos en pesos, especialmente en deuda pública, aprovechando el diferencial de tasas y nuevamente activando las estrategias de ‘carry trade’. En línea con esto, el hecho de que la Reserva Federal haya mantenido sus tasas de intervención esta semana favorece este tipo de estrategias, haciendo relativamente más atractivo posicionarse en mercados emergentes como el de Colombia”, comentó el analista experto, Andrés Sánchez.

Esto porque el índice DXY, que mide la fortaleza de la divisa a nivel global, ha bajado entre un 1,05 % y un 2,20 %. Este movimiento, además de beneficiar al peso, también ha permitido que otras monedas como el real brasileño.

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Otro de los efectos es el factor político, pues el candidato Abelardo de la Espriella lidera la intención de voto con el 52 %, frente al 44,5 % de Iván Cepeda, tras la última encuesta publicada el 2 de junio.

El debilitamiento del dólar en el mundo y el panorama político en Colombia están marcando el rumbo de la divisa. Le contamos por qué está cayendo y qué escenarios se esperan. Foto: Getty Images/iStockphoto

“El mercado ha venido descontando un escenario electoral más favorable para la inversión, lo que ha reducido la prima de riesgo y ha impulsado la entrada de capitales al país. Entonces, en conjunto, lo que estamos viendo es una combinación de tasas estables en Estados Unidos, mayor apetito por riesgo global y una entrada de capitales hacia Colombia, lo cual ha mantenido al peso fuerte frente al dólar“, indicó Sánchez.

Los analistas apuntan a que, luego de las elecciones, el dólar podría adoptar varias tendencias. Por un lado, se podría relajar y seguir una reducción si el mensaje del nuevo presidente es favorable para los mercados y la inversión.

¿Es buen momento para comprar dólares? La moneda estadounidense sigue en mínimos de varios años y los analistas advierten que el panorama podría cambiar tras la elección presidencial. Foto: El País

De otro lado, podría aumentar la incertidumbre sobre la economía colombiana y esto haría que la divisa pueda repuntar, ante una mayor reticencia de los inversionistas a adquirir dólares.