Economía creció en abril 3,34% de acuerdo con el Dane: así quedó el ISE para este mes

Durante la mañana de este jueves, 18 de junio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó el más reciente informe del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que muestra el comportamiento de la economía durante abril del 2026 y frente al mismo periodo de 2025.

El informe aseguró que el ISE en su serie original se ubicó en 124,35, lo que representó un crecimiento de 3,34 % respecto al mes de abril de 2025.

Respecto a su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 128,81, lo que representó un crecimiento de 3,33 %.

El informe detalla que las actividades terciarias fueron las que más crecieron, con un crecimiento de 4,58 % respecto al mes de abril del año pasado. Estas actividades corresponden a las actividades económicas de generación de energía, gas y agua; comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida; Información y comunicaciones; actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; administración pública, educación y salud; actividades artísticas y de entretenimiento.

Noticia en desarrollo...