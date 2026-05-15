Economía colombiana creció 4 % en marzo del 2026, si se compara con el mismo mes del 2025: Dane reveló dato del ISE

Este 15 de marzo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó oficialmente el resultado del Indicador de Seguimiento a la Economía, que demostró un crecimiento del 1,2 % frente al mes de febrero de 2026.

Si se analiza la cifra anual, esta registró un crecimiento de 3,98 % al compararlo con marzo de 2025. Por su parte, la cifra de año corrido es de 2,2 %, es decir, el crecimiento acumulado desde enero de este año. La cifra fue impulsada principalmente por las actividades relacionadas con servicios, comercio y el sector financiero.

La economía colombiana creció 3,98 % en marzo de 2026, impulsada principalmente por comercio, servicios y sector financiero. Foto: Adobe Stock

Si se analiza el informe, se puede concluir que las actividades terciarias, que son las que agrupan sectores como el comercio, transporte, alojamiento, servicios financieros, actividades inmobiliarias, salud, educación y administración pública, fueron las que tuvieron el mayor crecimiento en el mes de marzo.

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El grupo registró una subida de 5,26 % en su serie original y de 5,34 % en la serie ajustada por el efecto estacional y calendario. Dentro de dicho grupo, las actividades relacionadas con la administración pública, la educación y la salud también generaron un aporte del 1,66 %.

El sector financiero lideró el crecimiento económico de marzo con un incremento de 7,23 %, según el Dane. Foto: Juan Carlos Sierra

Si se analizan las cifras de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, se puede determinar que tuvieron un crecimiento de un 3,78 %, siendo una contribución de 0,71 % puntos porcentuales al resultado general de la economía.

Es importante detallar que el sector financiero y de seguros aparece dentro de las cifras con uno de los mejores incrementos del mes, teniendo un crecimiento de 7,23 %, con una contribución de 0,38 %.

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Las industrias manufactureras y de construcción, que hacen parte de las actividades secundarias, aparecen con un crecimiento de 3,17 % en su serie original. Por su parte, las actividades primarias, que están integradas por la agricultura, ganadería, pesca y explotación de minas y canteras, registraron un crecimiento de un 1,94 % en marzo.

Comercio, transporte y servicios de comida aportaron al crecimiento de la economía colombiana durante marzo de 2026. Foto: Adobe Stock