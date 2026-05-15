Los vehículos usados mantienen su crecimiento y consolidan el dinamismo del sector automotor

El mercado de vehículos usados en Colombia continúa mostrando señales de crecimiento durante 2026, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos dentro de la industria automotriz nacional.

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Aunque abril presentó una moderación frente a marzo, el comportamiento acumulado del año mantiene cifras positivas impulsadas por el aumento de traspasos y la recuperación de varios segmentos del mercado.

De acuerdo con cifras presentadas por Aconauto con base en datos del RUNT y Andemos, durante abril se realizaron 91.304 traspasos de vehículos usados en Colombia, lo que representó un crecimiento de 5,7% frente al mismo mes de 2025.

Con este resultado, el acumulado de los primeros cuatro meses del año alcanzó 334.767 traspasos, superando ampliamente los 314.396 registros reportados en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento acumulado del mercado llega así al 6,5% durante 2026.

Aunque abril registró una caída mensual de 6,3% frente a marzo, el sector atribuye el comportamiento a factores estacionales relacionados con Semana Santa, un fenómeno que suele impactar la dinámica comercial y administrativa del mercado automotor.

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El comportamiento del mercado de usados también se produce en paralelo al crecimiento de los vehículos nuevos, que actualmente mantiene incrementos cercanos al 50%, fortaleciendo el dinamismo general del ecosistema automotor colombiano.

Los utilitarios lideraron el crecimiento entre los principales segmentos automotores. Foto: Getty Images

Por segmentos, los utilitarios continúan liderando la expansión del mercado. Entre enero y abril se registraron 92.090 traspasos en esta categoría, lo que representó un crecimiento de 13,9% frente a 2025 y el mejor desempeño entre los principales segmentos analizados.

Los automóviles particulares siguen concentrando la mayor parte del mercado de usados, con 176.006 traspasos acumulados y un crecimiento de 5,3% durante el periodo.

En el caso de los vehículos comerciales, el mercado registró 47.253 traspasos, equivalentes a un aumento de 2,1%, reflejando una recuperación gradual impulsada por actividades empresariales, logística y transporte.

El único segmento que continúa mostrando señales negativas es el de las pickups. Entre enero y abril se realizaron 19.418 traspasos, cifra que representó una caída de -3,5% frente al año anterior. Sin embargo, el sector considera que este segmento todavía mantiene potencial de recuperación durante los próximos meses.

El crecimiento de los vehículos usados también refleja cambios en las decisiones de consumo de los hogares, en un entorno donde muchos compradores siguen buscando alternativas más asequibles frente al incremento en precios de vehículos nuevos, costos de financiación y gastos asociados a la movilidad.

En paralelo, Aconauto planteó la necesidad de avanzar en medidas que faciliten y modernicen el mercado de traspasos en Colombia.

Entre las propuestas aparece la implementación de tecnologías basadas en blockchain dentro de las secretarías de tránsito, con el objetivo de digitalizar procesos y mejorar trazabilidad y seguridad jurídica en los cambios de propiedad.

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El gremio también pidió revisar la estructura del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), señalando que actualmente puede absorber hasta el 30% de la utilidad de algunos negocios relacionados con el comercio automotor.

El panorama muestra que el mercado de usados sigue consolidándose como una de las principales puertas de acceso a la movilidad para miles de colombianos, especialmente en un contexto de recuperación gradual del sector automotor nacional.