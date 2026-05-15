Cuidado con el impuesto vehicular: hoy vence el plazo para pagar con descuento en Bogotá

La Secretaría de Hacienda de Bogotá definió el calendario de impuestos 2026 y dio a conocer las fechas límite para que los ciudadanos liquiden sus obligaciones tributarias. Alrededor de cinco millones de facturas físicas de los impuestos predial y vehicular fueron entregadas en la capital.

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El pago aplica a todos los propietarios de vehículos, excepto motocicletas con un cilindraje máximo de 125 cc y bicicletas, y es realizado una vez al año. Los que deban pagar tienen hasta hoy, 15 de mayo, para recibir un descuento del 10 % en el cobro.

A partir de mañana, los poseedores y propietarios de vehículos matriculados en Bogotá tendrán hasta el 24 de julio para cumplir con la obligación sin rebajas. El trámite se puede realizar directamente en la página web de la Secretaría de Hacienda.

Adicional a esto, la Alcaldía abrió un programa que permite realizar el pago en dos cuotas sin intereses. Los ciudadanos que quieran diferir el impuesto vehicular deben realizar una declaración inicial antes del 12 de junio por medio de la oficina virtual.

El primer abono tiene una fecha máxima del 3 de julio y la segunda cuota tiene un plazo de pago que se vence el 4 de septiembre. Estos son los pasos para pagar el tributo:

Ingresar a la página de la Secretaría de Hacienda: www.haciendabogota.gov.co

Entrar a la opción “Paga predial y vehículos 2026”.

Ingresar los datos del vehículo.

Realizar el pago virtual por medio de PSE o bancos autorizados.

Calendario Tributario para pago de los impuestos predial y de vehículos en Bogotá 2026 Foto: Secretaría de Hacienda Bogotá / Página web

¿Qué vehículos no deben pagar el impuesto?

El tributo solo aplica a carros y motocicletas con un cilindraje mayor a 125 cc. Otros vehículos exceptuados del pago son:

Bicicletas, motonetas y motocicletas con cilindraje de hasta 125 cm³.

Tractores para trabajo agrícola, trilladoras y maquinaria agrícola.

y maquinaria agrícola. Tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria de construcción de vías públicas.

Vehículos y maquinaria de uso industria l que por sus características no estén destinados a transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público.

l que por sus características no estén destinados a transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público. Vehículos de la Empresa Distrital de Transporte Urbano, desde su liquidación hasta su modificación o la cancelación de las matrículas de estos.

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Los dueños de motos eléctricas deben revisar su capacidad y potencia para conocer si son sujetos al pago del impuesto vehicular. Este tributo tiene como objetivo aportar al mantenimiento de la malla vial y la infraestructura de las carreteras del país.