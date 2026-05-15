Clasificación general de Egan Bernal: alta montaña del Giro de Italia fue hostil y lo puso en su lugar

Previo al día de alta montaña de este viernes, 15 de junio, Jonas Vingegaard ya había avisado que atacaría en busca de empezar a recortar distancias con el líder provisional del Giro de Italia 2026.

Giro de Italia 2026: fechas, posiciones, recorridos y colombianos

Al pie de la letra, el danés del Jumbo-Visma llevó a cabo su tarea, triunfó en la etapa 7 y empezó a perfilar su cometido de ser ganador de la primera grande del año.

A Bernal (Netcompany-Ineos) le costó de más la subida al Blockhaus. Su escalada la tuvo que hacer de manera colectiva en un grupo secundario, que terminó a dos minutos del vencedor de la fracción entre Formia y Blockhaus.

Tras haberse enfrentado a la primera fracción de alta montaña, el saldo para el nacido en Zipaquirá es aún peor. Pasó de ser tercero en días pasados a conformarse con estar en el top 15 del Giro, a más de seis minutos del dueño de la maglia rosa.

Pensando en las semanas que se vienen, el cafetero tendrá mucho trabajo para intentar recortar diferencias con favoritos como Vingegaard. No se ve por dónde esto pueda pasar, pero un día brillante le daría otro aire al corredor del Netcompany-Ineos.

Giro de Italia 2026 — Tabla general

Tras el paso por la línea de meta, Bernal tuvo fuerzas para dar declaraciones a los medios que lo requirieron. Allí dio a conocer que: “No estoy muerto. Tengo mejores sensaciones que los otros días”.

Eso da un cierto parte de tranquilidad pensando en que, en un próximo recorrido de montaña, el campeón nacional de Colombia busque algún ataque. El próximo domingo se volverá a terminar en alto, con una llegada a Corno alle Scale, de 5,8 % de desnivel.

Clasificación general tras la etapa 7

1. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 30:59:23

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:17

3. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:34

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 4:25

5. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 4:28

6. Ben O’Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 4:32

7. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 4:56 8. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 4:57

9. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 5:07

10. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 5:11

...

15. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 6:18

Egan Bernal, del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026 Foto: Getty Images

Un ataque demoledor en Blockhaus

Máximo aspirante a la victoria final, el danés Jonas Vingegaard ganó en solitario la 7.ª etapa del Giro de Italia el viernes en la cima del Blockhaus, en la primera llegada en alto de esta 109.ª edición de la Corsa Rosa.

El jefe de filas del Visma-lease a bike atacó a 5,5 kilómetros para meta y finalizó por delante del austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a una docena de segundos en el alto de esta subida temible en los Abruzos (13,6 km al 8,4 % de desnivel medio).

🔻 Alone amongst the clouds. The first summit finish of the race delivered on its promises.



🔻 Da solo tra le nuvole. Il primo arrivo in salita rispetta il pronostico della vigilia.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/D3UbcPa4wL — Giro d'Italia (@giroditalia) May 15, 2026

Giulio Pellizzari fue el único corredor que aguantó durante un tiempo el ataque del hombre con dos Tours de Francia en su palmarés.

Pero el italiano sobrestimó sus fuerzas y se hundió un kilómetro más adelante, para terminar a poco más de un minuto del vencedor, en cuarta posición por detrás de su compañero de equipo Jay Hindley y por delante de Ben O’Connor.

*Con información de AFP.