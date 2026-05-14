Motocicletas que transiten por andenes serán inmovilizadas: 21 motos fueron detenidas tras reciente operativo en Bogotá

Bogotá vive una serie de circulaciones en zonas prohibidas por parte de motociclistas, quienes transitan por andenes y parques para evitar los trancones y congestionamientos que se viven diariamente en la capital.

Que no le pase: motos inmovilizadas por circular en andenes en sectores críticos de Bogotá

Es tras estos hechos que este jueves 14 de mayo de 2026, la Alcaldía de Bogotá lideró una jornada de intervención y operativos de control donde resultó en la incautación de 21 motocicletas.

El operativo, que se llevó a cabo en el sector de El Tintal, en la localidad de Kennedy, tuvo la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán, quien afirmó que los controles realizados por el distrito buscan garantizar la seguridad vial y proteger los derechos de peatones y ciclistas en la capital.

Asimismo, reiteró la disposición de la alcaldía para continuar con estos operativos que se desarrollarán en varias localidades de Bogotá, por medio de medidas coordinadas entre los agentes de tránsito y seguridad.

“Entendemos la preocupación de la ciudadanía y la exigencia que nos hacen de ejercer control, de proteger el espacio público y de garantizar que los peatones y los ciclistas puedan moverse seguros en Bogotá”, comentó el alcalde Galán.

Esto es lo que vale una multa por andar en motocicleta por un andén

Durante el año ha habido mayor registro de motociclistas que se movilizan por los andenes y parques públicos de Bogotá. Por lo que las autoridades han comenzado a realizar operativos, infringiendo comparendos y multas a aquellos conductores que no respeten los espacios exclusivos para los peatones.

Operativo de la policía dejó 10 motociclistas sin su vehículo. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, trasladarse por estas zonas es prohibido, según la infracción tipo D05: “Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados”.

Aquellos motociclistas que no respeten estos espacios recibirán una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que equivale a un valor de $1.750.905 pesos.

El impacto de la movilización de motocicletas por andenes en Bogotá

De acuerdo con el concejal de Bogotá, Juan Manuel Díaz, la realidad de observar diariamente motociclistas transitar por andenes en Bogotá refleja un espacio de supervivencia para aquellos peatones que se exponen al peligro por estas acciones.

Manuel afirma que hasta 40 motociclistas invaden estas zonas por minuto, convirtiéndose en vías alternas para estos conductores en Colombia.

No obstante, las intervenciones por parte del distrito han permitido la inmovilización y sanciones hacia estos vehículos. Durante el 2026, más de 6.700 motociclistas han sido sancionados en la capital por invadir andenes. Asimismo, más de 2,400 motocicletas han terminado inmovilizadas por el distrito.