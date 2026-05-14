La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy estrenaron este jueves ‘Dai Dai’, el tema oficial del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que busca recordar a los niños “que los sueños sí se pueden alcanzar”.

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“¡Ya está aquí Dai Dai! ¡La Copa del Mundo de la FIFA 2026 empieza ahora!”, escribió Shakira al publicar la canción, de cuyo videoclip hizo un adelanto a comienzos de mes. La colombiana compartió el afiche de la canción oficial del Mundial, en el que aparece junto a Burna Boy con el balón de la Copa del Mundo.

El principal motor detrás de este lanzamiento musical y del histórico espectáculo de medio tiempo que tendrá la gran final es una ambiciosa meta filantrópica: apoyar activamente al Fondo de Educación de la FIFA y Global Citizen.

El gran objetivo establecido es lograr recaudar 100 millones de dólares para el final del torneo, fondos que se destinarán a proporcionar acceso a una educación de calidad y a programas deportivos para niños de escasos recursos en todo el mundo.

Shakira ha demostrado un compromiso sin precedentes con esta causa, liderando las donaciones a través de múltiples frentes. La cantautora colombiana, quien también es miembro del consejo asesor de este fondo, anunció que donará la totalidad de sus regalías generadas por el himno “Dai Dai” directamente al Fondo de Educación.

Para potenciar y multiplicar este esfuerzo, la discográfica Sony Music se ha comprometido a igualar los primeros 250.000 dólares recaudados por la canción con una donación equivalente.

Pero el impacto económico y solidario de la barranquillera no se detiene allí. Shakira extenderá su aporte filantrópico a sus propios proyectos en solitario, comprometiéndose a donar 1 dólar al Fondo de Educación por cada entrada que se venda en la próxima etapa de su exitosa gira internacional, ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’.

Shakira co-encabezará el Espectáculo de Medio Tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Sony Foto: Sony

Alcanzar la meta de los 100 millones de dólares requiere un esfuerzo monumental a escala global, y la FIFA ha implementado una estrategia de recaudación directa desde las taquillas.

De cada entrada vendida para los diferentes partidos de la Copa Mundial 2026, la organización donará un dólar para apoyar estos proyectos educativos a nivel mundial. Gracias a estos esfuerzos conjuntos, se ha revelado que el fondo ya ha logrado asegurar más de 30 millones de dólares, una cifra que seguirá en un aumento constante hasta la culminación del evento deportivo.

El primer espectáculo de medio tiempo en la historia de las finales del Mundial, que se celebrará el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife en Nueva York/Nueva Jersey, servirá como el megáfono principal para dar visibilidad a esta causa benéfica.

El show, que cuenta con la dirección del vocalista de Coldplay, Chris Martin, reunirá a iconos de la música como Madonna, Shakira y BTS no solo para brindar un gran espectáculo, sino para concienciar sobre la necesidad urgente de apoyar la educación infantil en comunidades vulnerables.

Los artistas involucrados se han mostrado profundamente conmovidos por el propósito detrás del evento.

“Sin educación, se priva de oportunidades a los niños antes incluso de que puedan optar a ellas”, reflexionó Madonna sobre la importancia de su participación.

La aclamada banda surcoreana BTS respaldó este sentimiento, asegurando que su gran objetivo es “conectar con millones de telespectadores de todo el mundo para apoyar la educación infantil”.

Además, esta importante iniciativa educativa será reforzada de manera visual y lúdica con la aparición de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, quienes han sido icónicos símbolos de la cultura infantil durante generaciones.

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Para Shakira, este ambicioso proyecto benéfico representa la culminación perfecta del trabajo que ha realizado durante años.

“Llevo toda la vida haciendo dos cosas: componer canciones y construir escuelas. En la Copa Mundial de la FIFA, conjugaré ambas”, declaró la artista. Con esta monumental movilización de recursos y voluntades, el Mundial 2026 aspira a dejar un legado invaluable que verdaderamente transforme el futuro de los niños.