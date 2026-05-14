De Pelé a Cristiano Ronaldo: La lista de cracks que Shakira inmortalizó en su nueva canción para el Mundial

La artista colombiana Shakira, junto al nigeriano Burna Boy, lanzó oficialmente ‘Dai Dai’, el himno que acompañará la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La canción destaca por integrar nombres de figuras históricas del deporte y por el anuncio de un espectáculo sin precedentes para la final del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Un homenaje a las leyendas: del ‘Pibe’ a Messi

Más allá de los ritmos globales que caracterizan las producciones de la barranquillera, la letra de ‘Dai Dai’ ha captado la atención de la audiencia por su contenido narrativo. En una de sus estrofas principales, Shakira rinde tributo a un grupo selecto de futbolistas que han definido diversas épocas del balompié mundial.

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Entre los nombres mencionados se encuentran figuras icónicas como Pelé y Diego Maradona, junto a referentes de la consistencia defensiva y el talento técnico como Paolo Maldini y Romário. La transición hacia la era moderna incluye a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

@sonymusickorea @Shakira announces “Dai Dai,” ft @Burna Boy, the @FIFA World Cup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 ♬ original sound - 소니뮤직코리아

Para el público colombiano, el momento de mayor relevancia es la mención de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. La inclusión del eterno ‘10’ de la Selección Colombia no solo resalta su legado individual, sino que posiciona la cultura futbolística del país en el escaparate internacional del torneo.

Durante la presentación oficial, la cantante enfatizó que la canción busca conectar generaciones: “Este tema rinde homenaje a leyendas... no solo a ti, Kaká. Él también es mencionado”, comentó entre risas, subrayando el tono de camaradería del proyecto.

El significado de ‘Dai Dai’ y su enfoque social

El título de la canción, de origen italiano, se traduce comúnmente como un grito de aliento: “vamos, vamos” o “dale”. Según explicó la artista, la intención es transmitir el impulso necesario para alcanzar objetivos ambiciosos.

“Es un mensaje para cada niño que alguna vez ha escuchado que su sueño era demasiado grande”, declaró Shakira durante el lanzamiento, vinculando el espíritu deportivo con la superación personal.

Fiel a su trayectoria filantrópica, la colombiana confirmó que el 100% de las ganancias generadas por la canción serán destinadas al Fondo de Educación FIFA Global Citizen. Este programa busca mejorar el acceso a la educación de calidad y fomentar el deporte en comunidades vulnerables. Adicionalmente, se anunció que aportará un dólar por cada entrada vendida en la edición especial de su próxima gira mundial.

Un show de medio tiempo histórico para la final

En conjunto con el estreno musical, la FIFA reveló detalles sobre la clausura del evento. Por primera vez en la historia de los mundiales, la final —programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey— contará con un espectáculo de medio tiempo de 25 minutos, siguiendo el formato del Super Bowl estadounidense.

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El cartel de artistas estará encabezado por Shakira, Madonna y la agrupación surcoreana BTS. Este anuncio marca un hito en la organización de la Copa del Mundo, buscando elevar el valor del entretenimiento durante el evento deportivo más visto del planeta.

@shakira Can’t wait to show you the entire song!!! Dai dai, Ikó, dale, allez ,let’s go!! Que ganas tengo de que escuchen la canción entera! ♬ Dai Dai - Shakira

La letra también hace un recorrido por las selecciones nacionales que han marcado hitos en el torneo. Países como Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia representan la fuerza del fútbol latinoamericano, mientras que naciones como Alemania, Francia, Inglaterra, Sudáfrica y Japón completan un mapa que refleja la diversidad de la competencia. Para Colombia, aparecer en este listado junto a potencias históricas refuerza el reconocimiento al crecimiento competitivo que ha tenido el país en las últimas décadas.