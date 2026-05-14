Buenas noticias para los seguidores de la serie 'Reacher’: la exitosa producción inspirada en las novelas del escritor Lee Child seguirá formando parte del catálogo de Amazon Prime Video.

El enorme éxito que la adaptación ha conseguido desde su estreno, tanto por la respuesta positiva de la crítica como por la gran cantidad de espectadores en la plataforma de streaming, llevó a que Amazon decidiera apostar nuevamente por la historia con una quinta temporada.

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La noticia ha generado emoción entre los fanáticos de la franquicia, quienes no esperaban una renovación tan rápida tras el impacto de las entregas anteriores y lo que se espera del reciente estreno de la temporada 4.

Esta producción, protagonizada por Alan Ritchson en el papel del exmilitar Jack Reacher, se ha convertido en uno de los títulos más populares de la plataforma gracias a su combinación de acción, suspenso e investigaciones criminales.

Además, la fidelidad con la que adapta las novelas de Lee Child ha sido uno de los aspectos más destacados por los seguidores de los libros.

Peter Friedlander, responsable de televisión global de Amazon MGM Studios, destaca el impacto internacional de la serie asegurando que se trata de una “franquicia poderosa”, no solo por su mezcla de acción, sino por el desarrollo de personajes.

De acuerdo con el sitio especializado Sensacine, la temporada 3 de ‘Reacher’ alcanzó los 54,6 millones de espectadores a nivel mundial en sus primeros 19 días, cifra que la llevó a posicionarse como la temporada más vista de la plataforma desde la temporada 1 de Fallout en el mismo periodo de tiempo.

En cuanto a la 4.ª temporada de la serie, que estará basada en Mañana no estás, la decimotercera novela de la saga literaria creada por Lee Child, hay muchas expectativas, pues la trama arrancará cuando un encuentro casual de Reacher con una mujer angustiada en el metro desencadene una peligrosa conspiración.

A partir de ese momento, el exinvestigador de la policía militar se verá atrapado en un juego mortal que lo llevará a enfrentarse a enemigos vinculados a las más altas esferas del podre.

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Por otro lado, los nuevos episodios incorporarán varias caras conocidas al reparto, entre ellas Chris Marquette, Sydelle Noel, Agnez Mo, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas y Kevin Corrigan.

Aunque todavía Prime Video no ha dado detalles respecto a la fecha oficial para la temporada 5, se estima que podría estrenarse en 2027 o principios de 2028.