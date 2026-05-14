“Iré a Bogotá y me drogaré”: la serie ‘The Boys’ está en el ojo del huracán tras comentarios xenófobos sobre Colombia

La quinta y última temporada de The Boys, la exitosa serie satírica de Prime Video, se encuentra en el centro de la conversación digital en Colombia tras el estreno de sus capítulos más recientes. Aunque la producción ha sido aclamada globalmente por su crítica mordaz al sistema de superhéroes y el corporativismo, el sexto y séptimo episodio han despertado una ola de rechazo entre los espectadores locales debido a la inclusión de diálogos que refuerzan estereotipos negativos sobre el país.

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La narrativa de la serie, que sigue el enfrentamiento entre el grupo de Billy Butcher (Karl Urban) y el antagonista Homelander (Antony Starr), introdujo en su sexta entrega una escena que fue rápidamente señalada en plataformas como X y TikTok. En dicha secuencia, un personaje con habilidades de supervelocidad afirma haber viajado desde Estados Unidos hasta Bogotá con el único propósito de suministrar sustancias ilícitas a Soldier Boy, interpretado por el actor Jensen Ackles.

De acuerdo con los reportes de usuarios y el análisis de los diálogos, la serie reitera la asociación de la capital colombiana con el tráfico de cocaína, presentándolo como el principal referente del país en ese contexto. Este tipo de menciones no son nuevas en la industria de Hollywood, pero la audiencia colombiana ha manifestado un cansancio sistemático frente a estas narrativas en pleno 2026.

La tensión aumentó con el estreno del séptimo capítulo, el penúltimo de la serie. En una escena de despedida, el personaje de Soldier Boy menciona sus planes de radicarse en Colombia. No obstante, el diálogo incluyó frases que vinculan su estancia con el consumo de drogas y el turismo sexual, utilizando además el término “naciones bananeras” para referirse a la región.

“Iré a Bogotá, me drogaré y cogeré por todas las naciones bananeras”, reza parte del guion que ha circulado ampliamente en redes sociales y que ha sido el catalizador de la indignación.

Internautas han expresado su descontento con frases como: “Dos menciones de Colombia y ambas son para hablar de drogas y prostitución, se quedaron en los estereotipos”. La crítica principal radica en que, a pesar de los esfuerzos institucionales y culturales del país por diversificar su imagen internacional a través del arte, la gastronomía y la biodiversidad, las grandes producciones de streaming parecen recurrir a fórmulas de la década de los 80 y 90.

Este fenómeno ha revivido el debate sobre otras producciones alojadas en la misma plataforma, como la película francesa ‘Medellín’, la cual también fue criticada en su momento por centrar su trama en la imitación de figuras del narcotráfico.

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Para los expertos en cultura pop, el caso de The Boys es particular. Si bien la serie se caracteriza por un humor negro extremo y una representación cínica de todos los países y figuras políticas, el público colombiano argumenta que hay una diferencia marcada entre la sátira política y la perpetuación de estigmas que alimentan la discriminación y afectan el turismo real.

Hasta el momento, ni los creadores de la serie ni Prime Video han emitido un comunicado oficial respecto a las reacciones del público sudamericano. Por ahora, el cierre de una de las series más vistas de la historia del streaming queda marcado por un sabor agridulce para sus seguidores en Colombia, quienes esperaban un tratamiento más creativo o menos lineal sobre la realidad del país.