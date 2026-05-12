Es oficial | Matthew McConaughey presenta tráiler de su nueva película que tiene casi un 100% de críticas positivas

El regreso de Matthew McConaughey al cine ya tiene uno de los estrenos más esperados de 2026. El actor ganador del Óscar sorprendió esta semana con la publicación del primer tráiler oficial de The Rivals of Amziah King, una producción que antes de llegar a salas de cine ya acumula una recepción extraordinaria por parte de la crítica especializada y se perfila como uno de los grandes títulos del año.

La cinta, dirigida y escrita por Andrew Patterson, debutó en el Festival SXSW 2025, donde recibió elogios prácticamente unánimes. Actualmente mantiene un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes basado en más de 30 críticas profesionales, una cifra que ha disparado las expectativas alrededor del proyecto.

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El adelanto oficial muestra a McConaughey interpretando a Amziah King, un peculiar empresario de la miel y músico de bluegrass que vive en las zonas rurales de Oklahoma. Lo que en apariencia parece una historia íntima y tranquila rápidamente se transforma en un thriller criminal cargado de tensión, rivalidades y conflictos familiares.

Según la sinopsis oficial, la trama sigue a Amziah mientras intenta reconstruir la relación con su hija adoptiva distanciada, Kateri, interpretada por Angelina LookingGlass. Sin embargo, el negocio familiar queda amenazado por competidores y enemigos que buscan destruir todo lo que ha construido.

El elenco también reúne a nombres reconocidos de Hollywood como Kurt Russell, Cole Sprouse, Tony Revolori, Rob Morgan y Jake Horowitz. La combinación de drama sureño, música folk y crimen ha sido uno de los elementos más comentados por los críticos tras sus primeras proyecciones.

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Para McConaughey, esta película representa mucho más que un nuevo estreno. El actor llevaba varios años alejado de los grandes papeles protagónicos en cine. Su última aparición principal en salas había sido en The Gentlemen en 2019, por lo que muchos analistas consideran que esta producción marca oficialmente el regreso del actor a Hollywood en grande.

'The Rivals of Amziah King' llegará inicialmente a salas de Estados Unidos el 14 de agosto de 2026 en formato limitado y posteriormente tendrá expansión internacional el 21 de agosto. Foto: YouTube Matthew McConaughey

A lo largo de su carrera, McConaughey se ha consolidado como uno de los intérpretes más versátiles de su generación. Aunque inicialmente ganó popularidad gracias a comedias románticas como How to Lose a Guy in 10 Days y Failure to Launch, su carrera dio un giro radical en la década de 2010 con una serie de actuaciones dramáticas que dieron origen al fenómeno conocido como ‘McConaissance’.

Entre sus trabajos más aclamados aparecen Mud, Dallas Buyers Club, Interstellar y la primera temporada de True Detective, considerada por muchos como una de las mejores actuaciones televisivas de la última década.

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Precisamente gracias a Dallas Buyers Club, McConaughey obtuvo el Premio Óscar a Mejor Actor en 2014, además de un Globo de Oro y el reconocimiento de la crítica internacional. Desde entonces, el actor texano se convirtió en una figura habitual en proyectos de prestigio y cine de autor.

Ahora, con The Rivals of Amziah King, la conversación vuelve a girar en torno a su nombre. Diversos medios estadounidenses han destacado el carisma y la fuerza interpretativa del actor dentro de una película que mezcla western contemporáneo, thriller criminal y drama musical. Rotten Tomatoes incluso calificó la producción como “impredecible” y “emocionalmente poderosa”.

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Las primeras reseñas surgidas desde SXSW han sido especialmente positivas. Algunos críticos la describieron como una de las películas más originales del año, mientras que otros elogiaron la dirección de Andrew Patterson y la química entre McConaughey y Angelina LookingGlass.

En cuanto a su estreno, la película llegará inicialmente a salas de Estados Unidos el 14 de agosto de 2026 en formato limitado y posteriormente tendrá expansión internacional el 21 de agosto.