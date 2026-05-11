Gustavo Cerati llega a Netflix; la plataforma anuncia un documental con acceso a su mundo íntimo e imágenes inéditas

La figura de Gustavo Cerati vuelve a ocupar un lugar central en la conversación cultural latinoamericana. Esta vez, de la mano de Netflix, plataforma que confirmó la producción de un nuevo documental centrado en la vida íntima del artista argentino, una de las voces más influyentes del rock en español.

El proyecto, actualmente en desarrollo en Argentina, llegará al catálogo del servicio de streaming en 2027 y promete mostrar una faceta poco conocida del músico, a través de imágenes inéditas, archivos personales y testimonios de quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios.

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La producción fue anunciada oficialmente por Netflix y contará con acceso exclusivo a material audiovisual nunca antes visto. Según la plataforma, el documental buscará construir “un retrato íntimo” que permita descubrir al hombre detrás del artista, alejándose de la narrativa convencional sobre el icono musical para acercarse a sus silencios, su sensibilidad y su universo cotidiano.

El documental incluirá entrevistas con figuras fundamentales en la vida y carrera de Cerati, entre ellas sus compañeros de Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti. También participará su hermana, Laura Cerati, quien forma parte del proyecto como productora asociada y compartió un emotivo mensaje sobre el legado del cantante.

“Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música”, expresó Laura Cerati. En sus palabras, definió al músico como “un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad”, recordando además cómo su obra logró conectar generaciones y geografías distintas a través de canciones que hoy siguen vigentes.

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La dirección del documental estará a cargo de Picky Talarico, realizador que ya trabajó para Netflix en la serie documental Rompan Todo: La historia del rock en América Latina. La dirección creativa recaerá en Andy Fogwill. Ambos tuvieron una relación cercana con Cerati y trabajaron junto a él durante diferentes etapas de su carrera, participando en videoclips emblemáticos y registros audiovisuales históricos del músico.

La serie documental será un retrato íntimo que revela las zonas más silenciosas y humanas del músico, permitiendo descubrir al hombre detrás del artista. Foto: Netflix

Talarico aseguró que el documental permitirá acercarse a aspectos desconocidos del cantante. “Es la oportunidad de asomarnos a lo que no se vio, a gestos mínimos, a zonas más silenciosas de su personalidad”, señaló el director, quien además destacó cómo la figura de Cerati continúa creciendo incluso más de una década después de su muerte. Para nuevas generaciones, explicó, el artista ya no representa únicamente nostalgia, sino descubrimiento y reinterpretación cultural.

Hablar de Gustavo Cerati es hablar de una de las figuras más trascendentales de la música latinoamericana. Nacido en Buenos Aires el 11 de agosto de 1959, el cantante, compositor y guitarrista alcanzó reconocimiento internacional como líder de Soda Stereo, banda fundada en 1982 y considerada pionera del rock en español. Con discos emblemáticos como Signos, Canción Animal y Sueño Stereo, el grupo marcó a varias generaciones y abrió el camino para la expansión continental del rock latino.

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Tras la separación inicial de Soda Stereo en 1997, Cerati consolidó una exitosa carrera como solista. Álbumes como Bocanada, Siempre es Hoy y Ahí Vamos mostraron su capacidad para reinventarse musicalmente, explorando sonidos electrónicos, experimentales y alternativos sin perder la esencia poética que caracterizó toda su obra.

La muerte de Gustavo Cerati (1959-2014) fue demasiado triste. Por eso mismo, este libro celebra su existencia y revela su naturaleza humana. Foto: JUAN MABROMATA-afp

A lo largo de su trayectoria, Cerati recibió múltiples reconocimientos. Tanto con Soda Stereo como en su etapa solista obtuvo premios MTV Latinoamérica, Premios Gardel y nominaciones internacionales que consolidaron su impacto artístico. Además, fue reconocido como una de las voces más influyentes de Iberoamérica y su legado continúa siendo referencia obligatoria dentro de la música contemporánea en español.

El músico falleció el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años, luego de permanecer más de cuatro años en estado de coma tras sufrir un accidente cerebrovascular al finalizar un concierto en Caracas, Venezuela, en mayo de 2010. Su muerte conmocionó a América Latina y generó homenajes multitudinarios en distintos países, confirmando el lugar irrepetible que ocupa dentro de la cultura popular de la región.