Reviven a Cerati: así fue la impactante reaparición de Gustavo Cerati en Buenos Aires con la gira ‘Ecos’

Charly Alberti y Zeta Bosio regresaron al escenario del Movistar Arena de Buenos Aires los días 21 y 22 de marzo de 2026, acompañados por una recreación tecnológica de Gustavo Cerati. El inicio de la gira ‘Ecos’ marca un hito en el uso de archivos inéditos y hologramas en el rock latinoamericano, despertando tanto admiración como críticas entre sus seguidores.

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El regreso de Soda Stereo a los escenarios no es un evento nuevo; ya en 2007 la gira Me verás volver batió récords de asistencia en el continente. Sin embargo, la propuesta actual trasciende la reunión de sus miembros vivos. En esta ocasión, la tecnología de última generación ha permitido que Gustavo Cerati, fallecido en 2014, “lidere” nuevamente el trío mediante una proyección holográfica que interactúa en tiempo real con la instrumentación de Alberti y Bosio.

De acuerdo con los reportes de las dos primeras fechas en Buenos Aires, la experiencia visual se complementa con un trabajo de arqueología sonora. El espectáculo utiliza pistas de audio originales que incluyen voces y guitarras extraídas de sesiones de estudio, grabaciones en vivo y, según se ha informado, material inédito que no había visto la luz anteriormente.

Diarios argentinos describieron el evento como un encuentro donde “las canciones imbatibles, la emoción y la última tecnología” se unieron para un regreso histórico. Durante la interpretación de “En la ciudad de la furia”, la figura virtual de Cerati emuló la estética del “hombre alado”, logrando una sincronización que, para muchos asistentes, resultó “asombrosamente real”.

Desde la organización oficial de la banda, se sostiene que este espectáculo busca que “el ayer, el hoy y el mañana se plieguen en un acorde”. La gira ya ha reportado la venta de casi 500,000 entradas y se extenderá por Chile, México, Colombia y España, entre otros países.

A pesar del éxito comercial y técnico, la recepción no ha sido unánime. En plataformas digitales como X, el término “fraude” se posicionó como tendencia en Argentina poco después del primer concierto. Algunos sectores de la audiencia consideran que la esencia de Soda Stereo se extinguió con la partida física de su líder.

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“Cualquier ‘concierto’ de Soda después de la muerte de Gustavo es un fraude para seguir lucrando. Soda murió el día que murió Cerati”, expresó una usuaria en redes sociales. Esta postura coincide con la del periodista argentino Federico Wiemeyer, quien citó la letra de “Nada personal” para describir su sensación de frialdad ante la imagen digital: “Busco calor en esa imagen de video y no encuentro nada”.

No obstante, para otros asistentes, la precisión técnica, que incluyó mínimos deslices humanos en la sincronización de “En el séptimo día” y ajustes de volumen en “Luna roja”, le otorgó al show una atmósfera de “concierto vivo” que justificó la experiencia.

La gira Ecos plantea una pregunta ética y artística recurrente en la industria musical global: ¿hasta qué punto la tecnología debe intervenir en el legado de un artista fallecido? Mientras que Charly Alberti y Zeta Bosio defienden el proyecto como una forma de mantener vigente el catálogo de la banda para nuevas generaciones, los críticos ven en estos avatares una comercialización excesiva de la nostalgia.