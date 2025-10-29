A través de sus redes sociales, Soda Stereo anunció su presentación en el Movistar Arena, en la ciudad de Bogotá. Un evento que promete brindar una experiencia inolvidable para los fanáticos y asistentes.

Será un show que rinda homenaje a una de las bandas más influyentes del rock en español, y aunque no se han dado más detalles, se vivirá el reencuentro más esperado entre: Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, quienes conquistaron al público con su energía en el escenario.

Por medio de su perfil en Instagram revelaron las fechas en las que las personas que deseen comprar su boleta pueden hacerlo, dónde adquirirlas, pero, sobre todo, generaron expectativas con un mensaje en el que contaron de qué tratará esta experiencia.

¡HOLA COLOMBIA!



29 DE MAYO - MOVISTAR ARENA 🇨🇴



Preventa para clientes Aval a partir del lunes 3 de noviembre hasta agotar stock.

Entradas para público general disponibles desde el miercoles 5 de noviembre a las 10 am en https://t.co/ZuS6Xhp3XD#SodaStereo #Ecos pic.twitter.com/ngTv7CGt9A — Soda Stereo (@sodastereo) October 29, 2025

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”, expresaron.

Precios y detalles de la presentación de Soda Stereo

El concierto será el próximo 29 de mayo de 2026 en uno de los escenarios más importantes de la capital. La preventa para clientes Movistar iniciará el primero de noviembre; para clientes Aval, estará disponible a partir del 3 noviembre, y para el público general, desde el 5 de noviembre a las 10 de la mañana.

Soda Stereo anunció su presentación en el Movistar Arena. | Foto: Instagram @sodastereo

Las boletas se podrán adquirir en la página oficial o la aplicación de Tuboleta.com y, según la misma plataforma, la apertura de las puertas se dará a las 6 de la tarde. La edad mínima es de 12 años y todo menor de 16 años debe ir acompañado de un adulto.

Los precios dependen de la ubicación: para el piso 2, 3 y platea van desde $ 129.000 hasta los $ 429.000 sin servicio, pero, según Tuboleta, estos podrían ser modificados debido a la oferta y demanda que se presente.

Para tener en cuenta

Cabe aclarar que las entradas estarán disponibles hasta agotar existencias. Estará prohibido ingresar bebidas alcohólicas, y dentro del lugar, habrá un espacio para menores de edad donde no habrá venta ni consumo de bebidas embriagantes.

La programación también podría estar sujeta a cambios por razones climatológicas, consideraciones de las autoridades y/u organizadores, o relacionada con la operación del evento.

Reacción de los seguidores

Luego del anuncio, los fanáticos comentaron la publicación, expresando su emoción y afirmaron asistir a la que sería la gran presentación.