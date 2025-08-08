Después de 41 años se reveló la identidad del NN enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati, “hubo un intento de descuartizamiento”

Casi tres meses después del macabro hallazgo de restos humanos en la casa donde vivió el cantante argentino Gustavo Cerati, vocalista de Soda Estéreo, por fin se conoció la identidad del NN.

De acuerdo con información revelada por el periodista Paulo Kablan y Analía González Simonetto, coordinadora del equipo de antropología forense encargado del caso, se trata de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años que había sido declarado como desaparecido por su familia desde 1984.

Los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984, fueron encontrados en el patio de un vivienda donde vivió Gustavo Cerati | Foto: X @CLUBEXCURSIONISTAS

Analía González Simonetto, experta en antropología forense, detalló en entrevista en vivo para el programa del medio de comunicación Infobae los procesos científicos que permitieron identificar los restos del joven, rescatando no solo la identidad, sino también reconstruyendo circunstancias que rodearon su desaparición y muerte.

De acuerdo con la experta, el trabajo incluyó la revisión minuciosa de archivos, testimonios y el uso de tecnología para obtener datos concluyentes sobre la edad, sexo y características físicas del adolescente.

Por su parte, Paulo Kablan, reconocido periodista especializado en secciones policiales, reveló detalles sobre el caso. Kablan afirmó que la familia de Diego nunca paró de buscarlo, “su madre nunca cambió el número de teléfono de su casa porque siempre esperó que Diego la llamara”. Así mismo, el periodista aseguró que de acuerdo a los detalles entregados por el equipo forense, hay indicios de que en el caso de Diego “hubo un intento de descuartizamiento para deshacerse del cuerpo”.

En diálogo con Infobae, Mariella Fumagalli, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense en Argentina también dio detalles sobre el caso, “se describe una lesión observada en la cuarta costilla derecha compatible con un objeto corto punzante y lesiones corto punzantes en algunas articulaciones. Hay marcas en el cuerpo que se corresponden con una muerte violenta y un intento de descuartizamiento, pero también puede tener que ver también con un intento de manipular el cuerpo para proceder a la inhumación del mismo".

Tras darse a conocer la identidad, Javier Fernández, hermano menor de Diego, expresó a medios argentinos que con profunda emoción y dolor que “mi papá murió buscándolo” y que durante décadas su familia mantuvo la esperanza de que Diego estuviera con vida. En sus primeras declaraciones públicas, Javier pidió justicia y afirmó que buscan respuestas para entender por qué su hermano, un joven de 15 años y jugador de fútbol en Excursionistas, fue brutalmente asesinado.