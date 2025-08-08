Suscribirse

Gente

Después de 41 años se reveló la identidad del NN enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati, “hubo un intento de descuartizamiento”

El hallazgo de los restos humanos se dio el 20 de mayo de 2025 cuando un grupo de obreros realizaban modificaciones en la residencia.

Redacción Gente
8 de agosto de 2025, 3:42 p. m.
Se revela la identidad del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati
Se revela la identidad del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati | Foto: AFP / X @CLUBEXCURSIONISTAS

Casi tres meses después del macabro hallazgo de restos humanos en la casa donde vivió el cantante argentino Gustavo Cerati, vocalista de Soda Estéreo, por fin se conoció la identidad del NN.

De acuerdo con información revelada por el periodista Paulo Kablan y Analía González Simonetto, coordinadora del equipo de antropología forense encargado del caso, se trata de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años que había sido declarado como desaparecido por su familia desde 1984.

Contexto: Fiscalía argentina realiza un macabro hallazgo en la casa donde vivió Gustavo Cerati
Los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984, fueron encontrados en el patio de un vivienda donde vivió Gustavo Cerati
Los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984, fueron encontrados en el patio de un vivienda donde vivió Gustavo Cerati | Foto: X @CLUBEXCURSIONISTAS

Analía González Simonetto, experta en antropología forense, detalló en entrevista en vivo para el programa del medio de comunicación Infobae los procesos científicos que permitieron identificar los restos del joven, rescatando no solo la identidad, sino también reconstruyendo circunstancias que rodearon su desaparición y muerte.

De acuerdo con la experta, el trabajo incluyó la revisión minuciosa de archivos, testimonios y el uso de tecnología para obtener datos concluyentes sobre la edad, sexo y características físicas del adolescente.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
3. Primicia | Aceptan el impedimento del magistrado que iba a definir la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Por su parte, Paulo Kablan, reconocido periodista especializado en secciones policiales, reveló detalles sobre el caso. Kablan afirmó que la familia de Diego nunca paró de buscarlo, “su madre nunca cambió el número de teléfono de su casa porque siempre esperó que Diego la llamara”. Así mismo, el periodista aseguró que de acuerdo a los detalles entregados por el equipo forense, hay indicios de que en el caso de Diego “hubo un intento de descuartizamiento para deshacerse del cuerpo”.

Contexto: Así vive Daniel Sancho, asesino del colombiano Edwin Arrieta, en una cárcel de máxima seguridad en Tailandia: revelaron detalles inéditos

En diálogo con Infobae, Mariella Fumagalli, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense en Argentina también dio detalles sobre el caso, “se describe una lesión observada en la cuarta costilla derecha compatible con un objeto corto punzante y lesiones corto punzantes en algunas articulaciones. Hay marcas en el cuerpo que se corresponden con una muerte violenta y un intento de descuartizamiento, pero también puede tener que ver también con un intento de manipular el cuerpo para proceder a la inhumación del mismo".

Tras darse a conocer la identidad, Javier Fernández, hermano menor de Diego, expresó a medios argentinos que con profunda emoción y dolor que “mi papá murió buscándolo” y que durante décadas su familia mantuvo la esperanza de que Diego estuviera con vida. En sus primeras declaraciones públicas, Javier pidió justicia y afirmó que buscan respuestas para entender por qué su hermano, un joven de 15 años y jugador de fútbol en Excursionistas, fue brutalmente asesinado.

Contexto: Macabra historia: capturan a colombiano que habría descuartizado a un ciudadano argentino

La investigación criminal apunta hacia Cristian Graf como principal sospechoso y quien fue antiguo compañero de escuela de Diego. Graf vivió en la casa vecina al terreno donde se hallaron los restos dle joven. Kablan aseguró que tras darse a conocer la identidad del joven, “el siguiente paso del fiscal es imputar de un homicidio al acusado”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tiktoker revela las cinco maneras de ganar dinero extra en Estados Unidos desde casa

2. Camilo Vargas saca lágrimas con mensaje para su hija: “otra vez te fallé” dijo en público

3. Francotirador del Ejército dio de baja a alias Miller, hombre de confianza de Calarcá, en el Guaviare

4. Cruce de trinos entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal por supuesto video de “fuera Petro” en Leticia

5. Trump impone medidas que afectarían las admisiones de afrodescendientes y latinos a universidades de Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Ceratirestos humanos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.