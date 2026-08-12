‘Betty, la fea’: revelan adelanto de la nueva temporada y la plataforma en la que estará disponible

Los seguidores de una de las producciones colombianas más recordadas de la televisión se han mostrado emocionados en las redes sociales, pues Betty, la fea: Más fea que nunca llegará próximamente con la historia de Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza, dos personajes que marcaron a varias generaciones y que ahora regresan con nuevas situaciones en Ecomoda.

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La nueva temporada tiene previsto su estreno para el 28 de agosto y contará nuevamente con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como protagonistas. La producción buscará recuperar parte de la esencia de la novela original, pero mostrará a sus personajes en una etapa distinta, con nuevos conflictos y reencuentros que prometen despertar la nostalgia entre quienes siguieron la historia desde sus primeros capítulos.

Una de las principales novedades tiene que ver con el regreso de varios integrantes del elenco original. En esta nueva entrega se producirá, además, un esperado momento para los fanáticos: el reencuentro del recordado Cuartel de las Feas, que volverá a aparecer reunido después de varios años.

A esta reunión se suman otros regresos. Personajes como El Francés y Román también harán parte de la nueva temporada.

Los fans de la telenovela se han mostrado emocionados por el regreso de algunos de sus personajes. Foto: Redes sociales

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¿Dónde se podrá ver ‘Betty, La Fea: Más Fea Que Nunca’?

La nueva temporada estará disponible a partir del 28 de agosto en Prime Video, donde se podrán encontrar todos los capítulos de la producción.

Además, los usuarios de DIRECTV y DGO podrán disfrutar de la nueva entrega sin pagar un costo adicional, como parte de los servicios incluidos en sus planes. De esta manera, la historia tendrá presencia tanto en televisión como en plataformas digitales.

El regreso de Betty, la fea llega así con una apuesta que combina rostros conocidos, personajes queridos y una nueva etapa para una historia que consiguió convertirse en un fenómeno más allá de Colombia.

Ahora, con el Cuartel de las Feas nuevamente reunido y Betty de regreso en Ecomoda, la expectativa estará puesta en descubrir qué tan diferente será esta nueva versión de uno de los clásicos más importantes de la televisión nacional.