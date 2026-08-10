La joya de HBO Max que arrasa con 33 millones de vistas por capítulo; es número 1 en lo más visto

HBO Max continúa ampliando su catálogo con producciones dirigidas a diferentes públicos y algunas de sus series más populares ya preparan nuevas entregas. Entre ellas se encuentra House of the Dragon, cuyo regreso ha generado expectativa entre los seguidores del universo creado por George R. R. Martin.

Netflix arrasa con miniserie que está en el top 10 de 67 países: es basada en una historia real y suma 5 millones de vistas

La tercera temporada comenzó su producción el pasado 21 de junio y apunta a introducir modificaciones importantes en la manera en que se desarrollará la historia. Después de una segunda entrega que recibió cuestionamientos por avanzar con mayor lentitud y concentrarse en preparar el terreno para el gran conflicto, la nueva etapa promete darle mayor protagonismo a la acción.

La principal novedad estará relacionada con la Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrenta a diferentes sectores de la familia Targaryen por el control del Trono de Hierro. Este enfrentamiento, que anteriormente se encontraba en proceso de consolidación, pasará a ocupar un lugar central dentro de la trama.

Con este cambio de ritmo, la producción buscará llevar a los espectadores directamente a una etapa marcada por enfrentamientos, alianzas, tensiones familiares y consecuencias que podrían modificar de manera definitiva el destino de los personajes. La expectativa entre los fanáticos está puesta precisamente en cómo la serie trasladará estos acontecimientos a la pantalla y qué nuevas sorpresas preparó para su tercera temporada.

House of the Dragon 3 Foto: HBO Max - Instagram @houseofthedragonhbo

No obstante, con los capítulos ya estrenados, y un cierre esperado, la serie logró posicionarse como lo más visto en el top 10 de HBO Max, alcanzando un total de 33 millones de vistas por capítulo.

El proyecto cautivó a la audiencia con un relato distinto e innovador, recuperando la fama que adquirió desde el estreno de Game of Thrones. Con ocho episodios que ya salieron a la luz, se conoció el camino que tomará la última entrega.

Por el momento, la serie sigue avanzando y posicionándose en el primer lugar, dejando un interés particular en el público general.