Todo sobre el Festival de Cannes 2026: fecha, jurado y películas colombianas nominadas

El cine mundial vuelve a posar sus ojos en la Riviera Francesa. La edición número 79 del Festival de Cannes comenzó oficialmente este 12 de mayo y se extenderá hasta el próximo 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Cannes, al sur de Francia, consolidándose nuevamente como el evento cinematográfico más importante del planeta.

Cada año, el festival reúne a las figuras más influyentes del cine internacional, desde directores galardonados hasta estrellas de Hollywood y nuevos talentos que buscan conquistar la prestigiosa Palma de Oro. En esta edición, además de las grandes producciones internacionales y las alfombras rojas repletas de celebridades, Latinoamérica vuelve a tener un papel destacado, especialmente gracias a la presencia de producciones colombianas en distintas secciones oficiales y espacios de industria.

Es oficial | Matthew McConaughey presenta tráiler de su nueva película que tiene casi un 100% de críticas positivas

La edición 2026 del certamen se desarrolla, como es tradición, en el emblemático Palais des Festivals et des Congrès, ubicado frente al Mediterráneo. El festival no solo funciona como vitrina artística, sino también como uno de los mercados audiovisuales más relevantes del mundo gracias al Marché du Film, espacio que reúne a productores, distribuidores y plataformas de streaming de distintos países.

Este año el jurado principal está encabezado por el reconocido cineasta surcoreano Park Chan-wook, célebre por películas como Oldboy y Decision to Leave. Junto a él participan figuras internacionales como Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga y el guionista británico Paul Laverty, entre otros integrantes del panel que tendrá la tarea de elegir a los ganadores de la Palma de Oro y los principales reconocimientos del festival.

Cannes esencial: Demi Moore, Chloé Zhao y Diego Céspedes, en el jurado; Theo Montoya, estrena corto

La ceremonia inaugural estuvo marcada por la llegada de varias figuras de renombre internacional. Entre las celebridades que ya hicieron presencia en Cannes destacan John Travolta, Adam Driver y Barbra Streisand, quien además recibirá una Palma de Oro honorífica durante el evento. También será homenajeado el director neozelandés Peter Jackson por su trayectoria en la industria cinematográfica.

En cuanto a la competencia oficial, Cannes 2026 presenta una alineación de alto perfil con directores consagrados como Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Asghar Farhadi y Cristian Mungiu, quienes buscarán quedarse con el máximo premio del festival.

Sin embargo, uno de los focos de atención para América Latina está en la representación colombiana. El cine nacional tendrá una participación importante tanto en las competencias oficiales como en los espacios de industria y formación profesional.

La producción colombiana más destacada de esta edición es Pelotón Trueno, dirigida por Theo Montoya, seleccionada en la Competencia Oficial de Cortometrajes del festival. La obra competirá junto a producciones de distintos países tras haber sido elegida entre más de 3.000 proyectos enviados desde todo el mundo.

La participación de Theo Montoya representa otro paso importante para el crecimiento del cine colombiano en escenarios internacionales. El director antioqueño ya había llamado la atención de la crítica con proyectos anteriores vinculados al cine independiente y experimental, consolidándose como una de las voces emergentes más interesantes de la región.

Además de la presencia en competencia, Colombia también participa activamente en el Marché du Film mediante iniciativas lideradas por Proimágenes Colombia, entidad que impulsa proyectos nacionales de ficción y documental en búsqueda de coproducciones y distribución internacional.

El poeta colombiano que llegó a Cannes y es favorito para los Óscar

Otro de los espacios destacados será la presencia de Bogoshorts, que llevará muestras especiales de cortometrajes nacionales y latinoamericanos a Cannes, fortaleciendo la visibilidad del cine corto colombiano ante productores y distribuidores internacionales.

La edición 2026 también llega marcada por debates políticos y sociales dentro de la industria cinematográfica. Durante la presentación oficial del jurado, figuras como Paul Laverty y Demi Moore realizaron reflexiones sobre la libertad creativa, la inteligencia artificial y la situación política internacional, dejando claro que Cannes sigue siendo un espacio donde el cine y la discusión cultural continúan estrechamente ligados.