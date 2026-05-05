La estrella de Hollywood Demi Moore, la cineasta china Chloé Zhao y el director chileno Diego Céspedes integrarán el jurado del 79º Festival de Cannes, presidido por el realizador surcoreano Park Chan-wook, anunciaron los organizadores.

'No Other Choice', de Park-Chan wook, entrega un comentario sobre los tiempos en código de humor negro. El director coreano preside el jurado en Cannes 2026. Foto: ©CJ ENM

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El jurado, en el que también figuran el actor sueco Stellan Skarsgard y el guionista habitual de Ken Loach, Paul Laverty, otorgará la Palma de Oro de esta edición, que se celebrará entre el 12 y el 23 de mayo.

Los otros miembros del jurado son la actriz etíope-irlandesa Ruth Negga, la directora belga Laura Wandel y el intérprete de origen marfileño Isaach de Bankolé, agregó la organización en un comunicado.

Chloé Zhao en acción, antes de gritar "¡Acción!". Foto: Universal Pictures

Para la actriz Demi Moore supone el regreso a la Croisette, después de protagonizar en 2024 La sustancia, la película que marcó la vuelta a las pantallas de esta estrella de los años 1990 (“Ghost”).

La directora Chloé Zhao, por su parte, es uno de los nuevos talentos de Hollywood, desde que ganó el Óscar a la mejor película y a la mejor dirección con Nomadland, en 2021. Suya es también la reciente Hamnet, sobre el duelo de William Shakespeare y su mujer Agnes tras la muerte de su hijo.

El chileno Diego Céspedes se coronó en la sección paralela Una Cierta Mirada de Cannes en 2025 con su ópera prima La misteriosa mirada del flamenco, sobre un grupo de mujeres transgénero que sufren una enigmática enfermedad.

Diego Céspedes dirigió 'La misteriosa mirada del flamenco'; ahora hace parte del jurado en Cannes. Foto: Les Valseurs, Arte France Cinéma

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Este jurado tendrá que decidir qué obra toma el relevo de la ganadora del año pasado, Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi, entre los 22 filmes que aspiran esta vez a la Palma de Oro, tres de ellos españoles.

Competencia de altura

Entre los candidatos al máximo galardón están el español Pedro Almodóvar y su Amarga Navidad, séptima ocasión en la que el director manchego compite; el japonés Hirokazu Kore-eda, que ya cuenta con una Palma de Oro, con Sheep in the Box y el estadounidense James Gray con Paper Tiger, protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson.

Este año habrá 21 producciones en competencia por la Palma de Oro, de las cuales 11 fueron hechas por cineastas que no han debutado nunca en el evento, junto a otros habituales como el reconocido director español.

Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad' 2026 Foto: @WbPicturesLatam

En paralelo, otro jurado, presidido por la directora española Carla Simón, concederá la Palma de Oro al mejor cortometraje. La catalana estuvo en competición el año pasado con su tercer largometraje Romería.

Entre los cortometrajes seleccionados en esta edición figuran Para los contrincantes, del argentino Federico Luis, y Pelotón trueno, del colombiano Theo Montoya.

'Pelotón Trueno' de Theo Montoya se estrenará en competencia, en Cannes 2026. Foto: Desvío visual

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Ambientada en 2003, Pelotón Trueno sigue a un grupo de soldados del ejército colombiano, de entre 18 y 23 años, que celebran en una finca del trópico su más reciente “victoria” en combate: la muerte de nueve presuntos guerrilleros. Bajo el sol ardiente, entre risas, música y alcohol, el pelotón también festeja la inminente condecoración de su comandante, Montoya, por su labor en la lucha contra el “terrorismo”.

A medida que avanza la celebración, la película construye un retrato inquietante sobre la violencia, la juventud y las narrativas oficiales de la guerra en Colombia, situándose en el trasfondo de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” (que esta semana, por cuenta de la JEP, elevó su cifra al contabilizar casi 8.000 víctimas del Estado).

*Con información de AFP.