Más de 125 millones de vistas: la película de acción más corta de Netflix que ya es un éxito mundial

War Machine o Máquina de guerra, ha irrumpido como un huracán en el catálogo de Netflix desde su estreno el 6 de marzo de 2026. Esta cinta de ciencia ficción y acción, dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Alan Ritchson, ya acumula más de 125 millones de visualizaciones en menos de dos meses, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la plataforma en el año.

Su duración compacta de alrededor de 90 minutos la convierte en la película de acción más corta entre los grandes lanzamientos de Netflix, ideal para un público ávido de adrenalina rápida y sin rellenos.

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La cinta tuvo un paso fugaz por las salas de cine australianas, con solo cinco semanas en un máximo de 52 pantallas desde el 12 de febrero de 2026, antes de desembarcar en Netflix a nivel mundial. Desde el primer fin de semana, del 6 al 8 de marzo, registró 39,3 millones de vistas globales, debutando en el número 1 de las películas en inglés en 93 países, incluyendo Perú, México y Colombia. Netflix reportó que, para la semana del 2 al 8 de marzo, superó ampliamente a competidores, y las cifras acumuladas superan los 125 millones hacia finales de abril, impulsada por el boca a boca y la popularidad de Ritchson tras Reacher.

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War Machine transcurre durante la fase final de la selección de soldados de élite del Ejército de Estados Unidos. Lo que comienza como un riguroso ejercicio de entrenamiento se transforma en una pesadilla de supervivencia cuando los reclutas se enfrentan a una amenaza inimaginable de origen extraterrestre: máquinas de guerra implacables que convierten el campo de pruebas en un campo de batalla apocalíptico.

Alan Ritchson interpreta al líder carismático que une al grupo, acompañado por veteranos como Dennis Quaid, Jai Courtney, Esai Morales y un elenco coral que incluye a Daniel Webber y Keiynan Lonsdale.

‘War machine’, es una película de ciencia ficción y acción, dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Alan Ritchson, que ya acumula más de 125 millones de visualizaciones en menos de dos meses, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la plataforma en el año. Foto: Ben King/Netflix

La narrativa, escrita por Hughes y James McFay, combina tensión sci fi con secuencias de acción visceral, filmadas por Ole Bratt Birkeland y con música de Dmitri Golovko, evocando clásicos como Aliens pero en formato express.

La crítica ha recibido War Machine con un 69% de aprobación en Rotten Tomatoes, basado en 62 reseñas, elogiando su estilo “divertido, clásico y nostálgico” pese a un argumento predecible.

Críticos destacan la química del elenco y el ritmo vertiginoso, ideal para el streaming: “Una máquina bien engrasada de acción que no da tregua”, según reseñas en sitios especializados. En Latinoamérica, medios como El Comercio y AS la celebran por su accesibilidad y el carisma de Ritchson, aunque algunos señalan fórmulas convencionales en el sci-fi.

‘War machine’, es una película de ciencia ficción y acción, dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Alan Ritchson, que ya acumula más de 125 millones de visualizaciones en menos de dos meses, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la plataforma en el año. Foto: Ben King/Netflix

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En un mercado saturado de series largas, esta película de acción de Netflix ofrece catarsis instantánea, atrayendo a fans de géneros bélicos y extraterrestres. Su liderazgo en rankings globales como Top 1 en docenas de países refleja el apetito por producciones compactas que enganchan de inmediato.