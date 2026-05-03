Los grandes estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de mayo de 2026

Netflix no se queda quieto y ya tiene lista su próxima jugada. En la primera semana de mayo, la plataforma soltará varios estrenos con los que busca seguir enganchando a su audiencia y mantenerla atenta a lo nuevo.

Solo tiene 6 capítulos y es lo más visto en Netflix: La miniserie con un actor doble ganador del Oscar

La apuesta es clara: renovar el catálogo con propuestas para todo tipo de público. Habrá desde series y películas hasta realities, pensados tanto para quienes se lanzan maratones completas como para los que solo quieren ver algo breve y relajado.

Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de mayo

Glory (1 de mayo)

En un pequeño pueblo conocido por su tradición boxística, dos hermanos investigan un asesinato espeluznante mientras intentan reencontrarse con su padre, un entrenador de renombre, en una situación complicada.

The roast of Kevin Hart (1 de mayo)

Kevin Hart está en el punto de mira, listo para recibir una buena dosis de humor negro, mientras el maestro de ceremonias Shane Gillis presenta una noche de risas en directo, cruda y sin concesiones.

My dearest assassin (1 de mayo)

Una mujer cuyo raro tipo de sangre la convierte en un objetivo encuentra protección en los brazos del letal asesino al que ama; juntos, luchan por sobrevivir.

Murder mindfully (1 de mayo)

Cuando Björn, abogado de la mafia, recurre a la práctica de la atención plena para lograr un mejor equilibrio entre su vida laboral y personal, descubre nuevas estrategias para afrontar las dificultades, entre las que se incluyen el asesinato y la manipulación.

Dr. Seuss: ¡Horton! (4 de mayo)

Cuando sus amigos en la selva necesitan ayuda urgentemente, Horton y Samson prometen ayudarlos a salvar el día. ¡Palabra de honor de elefante... palabra de pájaro!

¡Jeopardy de cultura pop! (6 de mayo)

La música, la televisión y el cine son solo la punta del iceberg, ya que los equipos compiten por un gran premio de 300.000 dólares en este concurso de cultura pop presentado por Colin Jost.

Bruid van die Jaar (6 de mayo)

Cuando el sueño de Linkie de formar su propia familia se desmorona, urge un plan astuto para ganar el título de “Novia del año” y vengarse de su ex.

Los tontos maravillosos (6 de mayo)

Un grupo de ingenuos lugareños descubre superpoderes y lucha contra un mal creciente, mientras el pánico apocalíptico se apodera de ellos en esta alocada comedia de acción de principios de siglo.

El hombre de las castañas (7 de mayo)

Acosadores y asesinos acechan la capital danesa mientras los detectives desentrañan crímenes relacionados con escalofriantes juegos infantiles. Basada en las novelas de Soren Sveistrup.

El amor es ciego: Polonia (7 de mayo)

En este singular experimento de citas, solteros polacos tienen citas, se enamoran y se comprometen antes incluso de conocerse en persona. ¿Sobrevivirá la chispa a la revelación?

Reino Unido desconocido: El milagro de Estambul en Liverpool (7 de mayo)

En el descanso de la final de la Liga de Campeones de 2005, el Liverpool perdía 3-0. Lo que sucedió a continuación hizo historia en el fútbol, tal como lo recuerdan los jugadores en este documental.

Sangre asesina (7 de mayo)

En este documental, Martin Short rememora una vida llena de alegría con fragmentos clásicos, entrevistas recientes y videos caseros inéditos repletos de estrellas.

Gracias, ¿el siguiente? (8 de mayo)

La amistad de décadas entre tres parejas casadas se pone a prueba cuando una de ellas se divorcia, lo que complica su tradición de escapadas trimestrales de fin de semana.

Mi némesis con aires de realeza (8 de mayo)

Una villana de la era Joseon, condenada a morir, abre los ojos en el Seúl actual, donde un despiadado heredero de un Chaebol podría ser su última oportunidad para reescribir su destino.