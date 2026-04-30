‘Hombre en llamas’ llega a Netflix: todo sobre la serie basada en el thriller de Denzel Washington

Netflix continúa apostando por la expansión de historias reconocidas hacia el formato serial, una estrategia que le ha permitido capitalizar franquicias conocidas y atraer tanto a nuevas audiencias como a fanáticos de clásicos del cine. En esa línea, la plataforma estrenó este 30 de abril de 2026 la serie Hombre en llamas, una reinterpretación contemporánea del thriller que en 2004 protagonizó Denzel Washington y que, a su vez, está basada en la novela homónima de A. J. Quinnell.

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La llegada de esta producción refuerza la tendencia de Netflix de adaptar éxitos cinematográficos y literarios en series de varias entregas, con el objetivo de profundizar en los personajes y expandir sus universos narrativos.

En este caso, la plataforma optó por una primera temporada de siete episodios, lo que permite desarrollar con mayor detalle la historia de John Creasy, un exmercenario marcado por el trauma y la violencia.

La serie tiene como referente inmediato la película Hombre en llamas, dirigida por Tony Scott y estrenada el 23 de abril de 2004. La cinta, ambientada en Ciudad de México, narra la historia de un exagente de la CIA que se convierte en guardaespaldas de una niña y desata una violenta búsqueda tras su secuestro.

El filme fue un éxito comercial, logrando recaudar más de 130 millones de dólares a nivel mundial y posicionándose como número uno en taquilla durante su estreno. Aunque no fue ampliamente premiado en grandes galardones como los Óscar, sí consolidó su estatus como película de culto dentro del género de acción y suspenso, además de fortalecer la imagen de Washington como uno de los actores más sólidos del cine contemporáneo.

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La historia original, publicada en 1980, ya había tenido una adaptación previa en 1987, pero fue la versión de 2004 la que alcanzó mayor reconocimiento internacional y popularidad.

La nueva apuesta: una historia expandida

Hombre en llamas (Man on Fire) es una reinterpretación contemporánea del thriller que en 2004 protagonizó Denzel Washington. Foto: Juan Rosas/Netflix © 2024

La serie de Netflix no es un remake directo, sino una reinterpretación que toma elementos de la novela y de sus adaptaciones anteriores para construir una narrativa propia. En esta ocasión, el protagonista es interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, quien asume el reto de encarnar a John Creasy desde una perspectiva distinta, enfocada en el trauma psicológico y la redención.

La trama se traslada a Río de Janeiro y presenta a Creasy como un veterano de fuerzas especiales que intenta rehacer su vida, pero que se ve arrastrado nuevamente a un entorno de violencia mientras protege a una joven.

El elenco lo completan actores como Alice Braga, Scoot McNairy, Bobby Cannavale y Billie Boullet, quienes aportan diversidad y solidez a la producción.

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Es una apuesta de Netflix. Foto: Juan Rosas/Netflix © 2024

El lanzamiento de Hombre en llamas se posiciona como uno de los estrenos destacados de Netflix en 2026, en medio de una estrategia que prioriza contenidos de alto impacto narrativo y con reconocimiento previo.