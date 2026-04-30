Netflix mejora su aplicación móvil con nueva herramienta para descubrir contenido de forma rápida y personalizada

En los últimos años, el contenido en streaming ha ganado terreno en distintas partes del mundo, convirtiéndose en una de las principales fuentes de entretenimiento. Películas, series y documentales han logrado conquistar a millones de usuarios a nivel global. En este contexto, Netflix se posiciona como una de las plataformas más utilizadas, gracias a su amplio catálogo y variedad de funciones.

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Por ello, la compañía añade constantemente nuevos contenidos de diversos géneros, permitiendo que las personas siempre tengan opciones para elegir y evitando que consuman siempre lo mismo. Esta estrategia ha impulsado su popularidad no solo en Colombia, sino también en otros países.

Para acceder al servicio, es necesario adquirir un plan de suscripción, cuyo costo varía según factores como el número de pantallas disponibles o la calidad del contenido. Independientemente del plan elegido, la plataforma puede utilizarse desde el televisor, el computador o el celular.

Uno de los elementos clave de esta actualización es “Clips”, un nuevo feed de video vertical. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, su oferta no se limita al contenido. Además de películas y series, la plataforma implementa actualizaciones que mejoran la experiencia de usuario, especialmente en la búsqueda y navegación. Un ejemplo de ello es su reciente renovación en dispositivos móviles.

La compañía presentó una nueva experiencia móvil diseñada para facilitar el descubrimiento de contenido en cualquier momento y lugar. Esta actualización busca que los usuarios encuentren qué ver, escuchar o jugar de manera más rápida, sencilla y entretenida, con un diseño enfocado en la simplicidad, una navegación optimizada y una exploración vertical adaptada al uso del celular.

La compañía lanzó una actualización enfocada en mejorar el uso desde el celular. Foto: Netflix

Según explica la plataforma, “Clips” es un nuevo feed de video vertical pensado para el entorno móvil: rápido, visual y personalizado. Ofrece fragmentos de series, películas y especiales basados en los gustos del usuario, con el objetivo de facilitar el descubrimiento de contenido sin necesidad de desplazarse de forma interminable.

Además de explorar, esta función permite pasar a la acción de inmediato: se pueden agregar títulos a “Mi lista”, compartirlos o profundizar en aquellos contenidos que resulten más interesantes. A futuro, incluirá transmisiones en vivo y colecciones organizadas por géneros o intereses, ampliando aún más las opciones de entretenimiento.